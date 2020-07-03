中国同瓦努阿图举行抗疫合作视频交流活动

本报北京7月1日电 中国同瓦努阿图两国政党1日以“携手抗疫，共谋发展”为主题，举行抗疫合作视频交流活动。中共中央对外联络部部长宋涛，瓦努阿图瓦库党主席、政府总理拉夫曼等出席并致辞。

宋涛表示，习近平主席同瓦方领导人将中瓦关系提升为相互尊重、共同发展的全面战略伙伴关系，为双方合作指明方向。中国共产党同瓦主要政党保持密切交往，愿同瓦政党加强治国理政经验交流，为太平洋岛国防控疫情和恢复经济、改善民生提供更多支持，推动建设人类卫生健康共同体。

拉夫曼祝贺中国共产党成立99周年和香港回归中国23周年，感谢中方为瓦经济社会发展和疫情防控等提供帮助，强调瓦政党坚定奉行一个中国政策，支持中方为维护国家安全所作努力，期待同中国共产党加强交流合作，推动瓦中关系取得新进展。

《 人民日报 》（ 2020年07月03日 03 版）