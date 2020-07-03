北京将在二级以上医院设立警务室

《北京市医院安全秩序管理规定》于7月1日起正式实施，《规定》强调医警联动，提出将在全市二级以上医院设立警务室，北京警方与卫健部门合作，力争在全市具备条件的二级以上医院，尽快实现警务室全覆盖。部分医院的警务室已经处置多起辱骂殴打医护人员的案件。

市公安局介绍，《规定》发布后，北京警方高度重视，会同市卫生健康委研究制定了医院禁止、限制携带物品名录，待按规定报审通过后，将向社会正式发布。推进警务室建设方面，目前，北京警方正积极争取医疗卫生主管部门和医院支持，在做好现有101个重点医院警务室升级改造的同时，调配警力、布点选址，力争在全市具备条件的二级以上医院，尽快实现警务室全覆盖。

据了解，美国、英国、德国、日本等国家都发生过医务人员遭到攻击的情况，多个国家在医院和医生的安全保卫、警察介入、医生拒绝和暂停诊疗等方面都有具体规定。记者了解到，本市医警联动已经在积极探索并卓有成效。按照市公安局工作部署，针对协和医院就诊人数多且就诊人员复杂，110警情多发的情况，东城公安分局指导建国门派出所会同北京协和医院保卫处，于今年1月1日在原驻院民警4人的基础上，增派4名警力、配齐安保人员、完善安保设施，成立协和医院警务室。今年以来，协和医院警务室解决医患纠纷十余起。6月19日、6月20日先后发生两起辱骂殴打医护人员的案件，警务室民警快速出警，控制违法人员，固定证据，行政拘留一人，刑事拘留一人。2020年5月28日，协和医院工作人员向医院警务室反映，有医生被打。警务室民警立即前往现场开展处置。经了解，马某荣（男，43岁）因对治疗方案不满，对诊治医生进行辱骂、殴打。后马某荣被东城公安分局依法行政拘留。

朝阳分局在辖区北京首都儿科研究所附属儿童医院设立医院警务室，并配备了6名专职民警作为应急处突的常备力量。在警力配备方面：派出所采取6名院警轮流值班的模式，每日配备2警2辅24小时在岗在位，6名专职民警均具备丰富的群众工作经验，日常负责院内巡逻及矛盾化解等工作。在安防设施建设方面，警务室推动院方，在儿研所医院的门卫室、重点科室、重点要害部位分别安装一键式报警装置，并与医院安全监控中心和警务室联网，确保发生突发事件时能及时通知民警、保卫、保安人员，迅速处置。今年，警务室成功化解医患矛盾纠纷类警情86起，抓获查处药贩子7人，确保了儿研所伤医类案件零发生。（记者 李泽伟）