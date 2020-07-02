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北京大兴出现确诊病例的工地已停工 95名密接者被隔离

2020年07月02日16:46 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月2日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中铁十八局集团第四工程有限公司党委书记高纯根介绍，公司承建的北京大兴理想家项目工地出现一例新冠肺炎确诊病例，按照北京市疾控中心和市住建委的相关规定，立即启动应急预案，处置情况如下：

　　一是停工停产，全面封闭施工现场，不许人员进出；二是按照相关规定立即采取隔离措施，根据区疾控中心流调报告，将现场95名确诊病例密切接触者安排至定点酒店进行集中隔离，现场剩余人员每人一个房间进行隔离；三是组织项目全体人员再次进行核酸检测，确保不漏一人；四是积极配合属地政府进行流调及处置，经过排查梳理，与确诊病例密切接触的6人，现已在大兴区疾控中心集中隔离；五是做好施工现场环境检测与消杀，对施工现场生活区等重点区域加大每日消杀频次。

　　高纯根表示，确诊病例出现后，我公司深刻认识到在项目施工现场管理上仍存在漏洞，我公司将认真反思，吸取教训，严格按照北京市委市政府的要求，采取更加严格的措施，加强疫情精准防控，全力做好施工现场各项疫情防控工作。

(责编：许晓华、李轶群)


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