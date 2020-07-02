北京市石景山区公园管理中心齐心协力抗击疫情

年初以来的新冠疫情，给各行各业的建设发展和整个社会的管理运行都带来了严重冲击，影响力前所未有。北京市石景山区公园管理中心，作为首都窗口单位和公共服务行业，既要做好严密防控，又要为市民游客提供不间断的日常服务和园区的管理养护工作。难度和工作压力，已不只是倍数增长。中心所属党员干部职工在疫情防控的非常时期，以非常的觉悟、非常的状态、非常的耐力，坚守工作一线，全力保障疫情防控措施到位和游客的参观游览需求。疫情爆发以来，特别是北京本轮疫情发生以来，各园区秩序良好，运行正常，未出现防控漏洞，市民和游客满意度持续保持了较高水平。在石景山区政府、市绿化局及相关部门的抽查检查中，以防疫为重点的各项工作均得到充分肯定。

用坚守确保万无一失

“四个意识”，体现在具体工作上，就是对形势预判及时准确，对上级要求反应迅速，对抓工作落实措施有力。公园管理中心在一月中旬安排春节假期工作时，就重点考虑到了湖北疫情可能对工作造成的影响。所以，今年春节取消了中心，公园管理处和各公园主要领导的休假，并于1月25日前就购买了口罩、手套、消毒液等防疫物资，对疫情如果继续蔓延的应对措施，也提前进行了研究部署。随着疫情的蔓延扩大，防疫物资曾出现短期紧俏，但公园管理中心由于动手早行动快，一直没有出现防疫物资缺、断、少的问题。1月29日，区里第一次防疫工作会后，中心立即对干部职工发出了停止休假的通知，除已经回到外地休假人员之外，返岗率达到百分之百。公园管理中心几名主要领导从春节到现在，从未正常休息，尤其是几个重要节日及周末，24小时钉在一线检查督导。疫情期间，每天区里召开一次疫情通报会，到了中心，每天要开两个会，对工作进行研究部署。疫情以来，中心全体党员无一人请假。国雕公园主任刘银生，在本次北京疫情发生至今，一直住在办公室昼夜值守。

用坚守弥补建设短板

人手不足，是公园管理中心长期存在的突出矛盾，人少、技术人员缺乏，是长期存在的短板。今年的突发疫情，又增加了测温人员、园区引导人员、消毒人员、应急保障人员及多个临时性岗位，保证各公园安全正常有序开放，唯一的办法，就是停休、顶岗、加班。领导层也好，普通职工也好，甚至包括外派人员和临时工，大家都是主动放弃休息，没人埋怨，没人叫苦。许多人家里孩子没人看护，老人需要照顾，都是自己想办法克服困难。古城公园园长许文平，面临退休，患有高血压和严重的慢性胃病，因疫情无法正常去医院开药，是在断药的情况下，忍着疼痛，冒着危险坚持工作。由于疫情影响，春季的花草苗木错过了最佳养护期。进入五月份，工人们只能把三个多月的工作压缩到一个多月来弥补，顶着烈日，还要带着口罩和手套，甚至穿着防护服喷药修枝，剪草浇水。疫情以来，中心所属公园安装垃圾桶200余个，建隔离室8个，都是中心的职工加班加点完成的。

用坚守换取市民游客满意

防控无漏洞，工作不停摆，是公园管理中心结合自身工作特点提出的目标要求。作为公共服务单位，公园管理中心把履行社会责任始终摆在首位，在确保防疫工作无死角无漏洞的同时，尽最大努力保障公园的正常开放，尽最大努力把园区的游览观赏休闲功能发挥好。从第一次疫情到本次北京的疫情，中心所属各公园没有一时一刻封闭，也从未间断过市民游客的进出，各公园也没有因为游客相对较少，放松管理和服务，无论是免费开放公园还是收费公园，都结合防疫特点，提升了园区特色品味。古城、老山虽然是开放公园，但仍然坚持了一米线、测温等防御措施，虽然确定了入园限流方案，但没有人为过度限制市民入园。引导宣传员做到只要有一位游客，也不离开工作岗位。国雕公园克服各种困难，想方设法把园区的服务功能发挥好。联合北京日报、北京晚报等媒体把往年玉兰节改成了“云上赏玉兰”，联合区融媒体中心、区垃圾分类辅导员在园区召开了垃圾分类现场会，举办了《首都文明促进条例》现场讲解会，参与的市民、居民给予了广泛好评。清明节、端午节期间，管理中心都召开了专门会议，以临战状态，全员投入到抗疫情、保安促祥和的工作之中，以努力再努力、细致再细致的工作，树窗口行业良好形象。

5月4日，市疫情防疫指导组对中心系统检查后因措施到位防控严密给予表扬；6月3日，市园林绿化局工作调研组对中心上半年园区业务建设工作给予充分肯定；6月25日端午节期间，市园林绿化局来中心系统检查工作时，对疫情期间工作导则、消杀台帐和防疫日志的记载等给予了很高评价。