一个个基层党组织筑强战斗堡垒，一名名党员干部争当先锋表率。在今年新冠肺炎疫情防控战场上，湖南省广大党员干部身先士卒，站在最前列、冲在第一线，同时间赛跑、与疫情较量，一面面党旗在抗疫一线高高飘扬，一枚枚党徽在防控战场闪闪发光。

战在一线：白衣战士成了逆行先锋

“中国为什么会有那么多医护人员请战到疫情最严重的地方去？是什么动力和激励措施？”5月11日至6月9日，中国（湖南）抗疫医疗专家组赴津巴布韦和赤道几内亚抗疫，这是他们在非洲被问到最多的问题之一。

“我讲到，我是医护工作者，还是一名中国共产党党员。在国家出现困难的时候，党员都会主动冲在前面，并且用这种精神去感染和影响周围的人。”专家组成员、湖南省人民医院急诊ICU护士长徐芙蓉用自己在黄冈抗疫的经历，给出了答案。2月11日，徐芙蓉写下“家国有难，舍我其谁”的铮铮誓言，毅然逆行黄冈。在黄冈抗疫42天，她被任命为湖南ICU护士长，最艰难的前半个月，她夜以继日泡在病房，整整瘦了5公斤；他们3天时间内从无到有成立一个标准ICU，最终取得了“医护人员零感染、患者零事故、零投诉”的战绩。

一名党员就是一面旗帜。面对来势汹汹的疫情，在党员干部的示范引领下，白衣战士成了尖刀兵，迅速集结，奔赴火线，用血肉之躯与病毒抗衡，争分夺秒与死神赛跑。

1月21日，中南大学湘雅医院感染控制专家吴安华独自踏上开往武汉的高铁，成为湖南逆行武汉抗疫第一人。这位年近六旬、有着30年党龄的老党员在武汉坚守72天，全然不顾心脏内还放着3个支架，夙兴夜寐，一共培训约100场、120余支医疗队近1.4万人，用专业和敬业，为“创造全国支援湖北医疗队员无一人感染的‘中国奇迹’”作出了突出贡献。4月16日下午，回湘结束医学隔离第二天，吴安华接到紧急通知，和同事潘频华教授又转战黑龙江省哈尔滨市和吉林省舒兰市等地抗疫。

一双满是血痕的手，一张满是压痕的脸。这是22岁的湖南省儿童医院感染科护士胡佩进入隔离病房5天后的模样。这位年轻党员在《我随时准备被隔离》的家书中这样写道：“不怕是不可能的，但在这个岗位上，我们必须有自己的使命感!”

为了抢救危重症患者，湖南省人民医院急诊科主任韩小彤带着团队，携带ECMO仪器设备，守在娄底、邵阳等地近80个日夜，最终患者顽强地活下来了，而这位老党员因劳累倒在医院，摔伤了胸椎。

一次次逆行，见证了一名名共产党员对初心的坚守、对使命的担当。党员干部的模范带头作用吸引了越来越多的优秀骨干力量入党。

“中国共产党在各个历史阶段的重大关头，都起到了中流砥柱的作用。成为一名光荣的共产党员，一直是我的愿望。”湖南省直中医院30岁的胡学兵是一名男护士，驰援黄冈后，他在笔记本上写下了入党申请书。湖南首批援黄冈医疗队临时党委成立一天时间里，就收到了24份像胡学兵一样抱着“我要入党”的坚定信念和迫切情感的入党申请书。据湖南省卫生健康委直属机关党委统计，抗疫期间，有695名医护人员在抗疫一线递交入党申请书，共在抗疫一线发展党员177名。

防在一线：筑起联防联控的钢铁长城

关键时刻冲得上，危难关头豁得出。面对疫情，我省一大批基层党员把初心落在行动上，把使命担在肩膀上，挺身而出、舍生忘死，冲锋在第一线、战斗在最前沿。

“党员干部就是村民的主心骨，防控疫情的排头兵，必须带头扛起责任，完成使命。”在炎陵县十都镇黄上村，75岁的老党员、老村医刘子才主动请战。外出务工人员返乡，他第一时间上门排查；村民伤风感冒，他及时诊治安抚情绪。他的儿子刘朝晖是黄上村村主任，每天入户排查、宣传发动、排班值守，没下过“火线”。父子聚少离多，在电话两头相互打气。

同样聚少离多的，还有“同住一屋不相见”的王浚泉夫妇。双峰县荷叶镇党委委员王浚泉的妻子周姿新是荷叶镇中心医院医护人员，坚持在检测点值守，每天工作10多个小时。王浚泉则在另一个检测点带班，两地相隔10多公里。一个才下班，另一个已在上班路上。

“为了群众不串门，我就得多出门。”益阳市赫山区龙光桥街道天成垸村党员姜志鹏，每天在执勤卡点、分组片区和村部办公室执勤、巡逻、整理资料，总是忙到深夜才回家。2月10日晚，天黑雨大风急，急着排查的姜志鹏不幸遭遇车祸，被送进急救室。当很多素不相识的人打来电话问情况、送安慰，姜志鹏的父母才知道，自己的儿子虽然岗位很普通、做的事也很平凡，但他用坚守与真情，温暖着一方百姓，烛照着共产党员一脉相传的精神坐标。

“我是入党积极分子，要以一个党员的标准严格要求自己！”2月3日凌晨，在许广高速东湖出入口完成疫情防控值班交接，28岁的衡山县东湖镇马迹卫生院药师宋英杰回到宿舍后猝然辞世，留下永恒的温暖和希望。

没有生而英勇，只有选择无畏。在抗疫战场，我省涌现出张辉、董锐、宋英杰、姜志鹏等一大批抗疫英雄，他们把岗位当战位、以肉身为铁骨，全力以赴投入这场与疫魔的生死之战，迸发出惊人的战斗力，谱写了可歌可泣的不朽传奇。

他们的精神力量感染了身边的抗疫战友。用脚力摸排疫情，用耐心说服群众，用真情宣传防疫，全省广大基层党组织和党员充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，打通群防群治“最后一公里”，把防控措施落实到每一个街道、每一个乡镇、每一个社区、每一个村落、每一个网格，筑起联防联控的钢铁长城。

干在一线：凝聚起双线作战、双胜双赢的强大合力

随着疫情形势持续向好，湖南不失时机按下发展“重启键”。在统筹疫情防控和经济社会发展的关键阶段，党员干部依旧冲锋在前、勇挑重担，凝聚起双线作战、双胜双赢的强大合力。

驱车3200多公里，先后对11个分公司、19个项目工地开展两轮实地检查；助力企业创新研发“疫情防控系统”，精准管控1.2万名员工……这是湖南省公安厅干部胡新民、肖文奇进驻省交水建集团50天来交出的“防疫答卷”。

复工复产的各类产业园区和厂区，是疫情防控的前沿阵地。关键时刻，湖南精准施策、创新作为，由各级组织部门牵头，选派优秀机关干部到企业担任防疫联络员。2月12日以来，省市县三级2.4万余名驻企防疫联络员火线下沉至3.1万多家企业，从蹲点检测体温到巡视生产车间，从完善防疫方案到筹措防疫物资，从缓解“用工难”到协调“资金荒”……进驻企业的50多个日日夜夜里，他们像螺丝钉一般“铆”在复工复产最前线，实行“一企一策”精准帮扶，成为助力企业、项目复工复产不可或缺的有效力量。

日前，一封特殊的感谢信寄到了湖南省委组织部，为驻企防疫联络员们从严从实、雷厉风行的作风“点赞”。

寄信人是威胜集团党委书记、董事长郑小平。2月中旬，威胜集团的生产线刚按下“重启键”不久，湖北一家配套企业传来消息：年前生产的10余万台关键零部件运不出来。

企业急，驻企防疫联络员们更急。湖南省住房和城乡建设厅干部张磊和唐小兵迅速联系相关部门，经过多方协调，2月底，两家企业在湘鄂交界处顺利完成物资交接。

不光帮助打通产业链上的“堵”点，省住建厅还为企业提供政策和技术支持，帮助企业寻找战略伙伴，解决产品滞销、资金短缺等问题。“我们年初的订单都已顺利交付。企业正开足马力、追赶春光!”郑小平信心满满。

据不完全统计，驻企防疫联络员累计帮助企业解决各类问题13万余个。在各级各部门和驻企联络员的共同努力下，全省迄今未发生一例因复工复产导致的聚集性感染，重点企业生产经营秩序有效恢复。

（记者 段涵敏 苏原平 孙敏坚）