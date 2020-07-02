2018年全国三级公立医院考核结果出炉 这些省患者满意度最高

中国国家卫健委7月1日通报了2018年度全国三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况。考核结果显示，门诊患者满意度最高的5个省份依次为湖南省、江苏省、山东省、江西省和浙江省；住院患者满意度最高的5个省份依次为江苏省、上海市、山东省、湖南省和河南省。

为进一步深化公立医院改革，推进现代医院管理制度建设，国务院办公厅于2019年印发《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》，在全国范围内启动三级公立医院绩效考核工作。国家卫生健康委、国家中医药局联合相关部门，对全国2398家三级公立医院开展了监测分析，并形成三级公立医院绩效考核国家监测分析有关情况。

从1日发布的绩效考核数据看，三级公立医院医疗服务质量与管理水平持续提升。2018年，全国三级公立医院总诊疗人次数13.6亿，较2016年增长9.93%，出院人次数8047万，较2016年增长13.8%，均高于在职职工数和床位数的增幅。

分级诊疗制度建设效果逐步显现。2016年至2018年，三级公立医院门急诊和住院患者下转人次数逐年上升，其中2018年向医联体内二级医院或基层医疗机构下转患者人次数累计达到1301.73万人，较2016年增长45.45%，门诊人次数与出院人数比不断下降，适宜患者向下转诊成为趋势。

疑难危重患者救治能力不断增强。2018年全国三级公立医院出院患者手术占比27.4%，微创手术占比15.9%，四级手术比例16.4%，均较2016年有所提升，三级公立医院综合诊疗技术能力不断增强。

2018年全国三级公立医院手术患者并发症发生率0.48%，I类切口感染率0.71%，均较2016年有所下降。其中，上海市在出院患者手术占比、出院患者四级手术占比位于各省份前列的情况下，手术患者并发症发生率和I类切口感染率全国最低。

2018年全国三级公立医院门诊患者满意度和住院患者满意度分别为84分和90分。门诊患者满意度最高的5个省份依次为湖南省、江苏省、山东省、江西省和浙江省；住院患者满意度最高的5个省份依次为江苏省、上海市、山东省、湖南省和河南省。其中，湖南省、山东省、江苏省的门诊患者和住院患者满意度都相对较高。

通过绩效考核也发现了以下主要问题：全国三级公立医院发展不平衡、不充分的问题较为明显。从各省份来看，监测分析结果较好的三级公立医院主要集中在北京市、上海市、浙江省、四川省等地，监测分析结果靠后的主要集中在黑龙江省、辽宁省和内蒙古自治区等地。从区域发展看，华北、华东、中南和西南的四川省、重庆市三级公立医院整体指标较好，东北、西北和西南除四川省、重庆市外的省份整体偏弱。

住院患者跨省异地就医问题仍然存在。分析全国三级公立医院2016年至2018年病案首页数据，2018年全国三级公立医院异地就医患者数量高于2016年、2017年。流出患者数量最多的省份依次为安徽省、河北省、江苏省、浙江省和河南省。患者流出较多的省份，除长三角及邻近省份由于经济发达、交通便利等因素外，其他省份三级公立医院整体偏弱，难以满足当地人民群众对高质量医疗服务的需求。患者流入最多的省份前5位分别为上海市、北京市、江苏省、广东省和浙江省，共占全国异地就医患者的53.6%。大规模的异地患者涌入也对北京和上海的医疗服务带来一定挑战。

医务人员积极性还需进一步调动。与患者满意度较高的情况不同，医务人员满意度仍然不高，其中，海南省、广东省和新疆生产建设兵团的医务人员满意度较低。医务人员最不满意的是薪酬福利、工作内容和环境。考核数据显示，2018年仍有10.46%的三级公立医院人员支出占业务支出比例低于30%，主要分布于辽宁省、河南省、河北省。(记者 李亚南)