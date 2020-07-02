为中医药创新性发展提供法治保障（人民时评）

深入挖掘中医药宝库中的精华，我们理当拥有与法同行、捍卫法治的坚定信念，让中医药法落到实处，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量

在新冠肺炎疫情防控中，越在抗疫一线，越能发现中医药独特价值。最近，北京地坛医院采取中西医结合治疗的方式，建立了中医药第一时间介入新冠肺炎治疗的工作机制，中医医生直接到一线参与临床救治工作。对于重症、危重症患者，实行中西医主任双查房制度，共商救治方案，取得良好成效。

今年7月1日是《中华人民共和国中医药法》正式实施三周年。在疫情防控中，中医药法为中医药参与疫情防控工作提供了坚强保障。中医药法第十八条规定，“县级以上人民政府应当发挥中医药在突发公共卫生事件应急工作中的作用”“医疗卫生机构应当在疾病预防与控制中积极运用中医药理论和技术方法”。相比2003年抗击非典疫情，中医药在这次疫情防控中的参与度、介入程度前所未有，第一时间有组织成建制地投入到抗疫斗争中，探索形成了以中医药为特色、中西医结合救治患者的系统方案，为打赢疫情防控阻击战作出了重要贡献，中西医结合的中国方案得到了国际社会的高度评价。

中医药是我国的国粹，国粹需要国法来保障。中医药法的实施，使中医药传承创新发展有了法治保障，体现了中国传统文化的特色。中医药法将中医诊所由许可管理改为备案管理；以师承方式学习中医或经多年实践，医术确有专长的人员，由至少两名中医医师推荐，经实践技能和效果考核合格即可取得中医医师资格。医疗机构根据临床需要，凭处方炮制市场上没有供应的中药饮片，或者对中药饮片进行再加工；对医疗机构仅应用传统工艺配制的中药制剂品种和委托配制中药制剂，由现行的许可管理改为备案管理……实践证明，建立符合中医药特点的管理制度，传承好、发展好、运用好中华民族的瑰宝，需要实打实的法律支撑。

法律的生命力在于实施。中医药法实施以来取得了积极成效，同时也要看到，依法发展中医药的理念和思维还有待强化，一些地方的中医药管理体系不健全，中医药法的一些改革创新制度还需加大落实力度，法律明确各级政府的法定职责还需进一步压紧压实。发挥好法治引领、保障和规范的作用，才能让中医药法的规定落到实处。

实现中医药创新性发展，除了深入实施中医药法，还要从多方面营造良好法治环境。以新发突发传染病防治为例，实施中医药法，要与健全国家公共卫生应急管理体系，修订传染病防治法、突发公共卫生事件应急条例等法规同步推进，健全重大疫情应急响应机制，确保中医药及时参与进来、发挥作用，实现中西医结合、中西药并用，全方位彰显中医药的独特优势和价值。

习近平总书记指出，中医药学包含着中华民族几千年的健康养生理念及其实践经验，是中华文明的一个瑰宝，凝聚着中国人民和中华民族的博大智慧。深入挖掘中医药宝库中的精华，我们理当拥有与法同行、捍卫法治的坚定信念，让中医药法落到实处，为建设健康中国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 05 版）