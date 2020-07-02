北京：鲜活急产品进京可便捷通行

本报北京7月1日电 （记者朱竞若、贺勇）一手抓疫情防控，一手抓保供稳价，北京市加大与相关省份的协调力度保证供应，同时加强调度，通过产地直采等方式，保障市场货源。鲜的、活的、急的产品进京，可持证便捷通行。

重点物资进出京，“接需即办”快速通行。北京市建立了物流交通前方保障协调指挥工作机制，按照“接需即办”的原则，统筹解决运输环节困难。商务、经信、住建、农业等部门对各自管辖领域运输车辆审核发证，持证货车在进出京时可快速便利通行。北京市交通委副主任、新闻发言人容军表示，在有效落实“四方责任”的前提下，相关驾乘人员原则上在目的地不需采取隔离14天的措施。目前，各行业主管部门均已打通管理链条，核发物资调拨（转运）证明工作已于6月24日启动实施，截至6月30日累计发放物资调拨（转运）证明300余张。

司乘人员防护到位，多省份联动保通畅。交通运输部要求各省份主管部门加强协同联动、促进供需对接，确保进京重点物资“三保障一畅通”，即保障运输供需有效对接、保障应急运力及时调配、保障司乘人员防护到位，畅通北京生产生活供应。对疫情防控急需物资，运输车辆可办理《紧急运输通行证》免费便捷通行。交通运输部还进一步明确，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和落实封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

“菜篮子”确保安全，产销地防疫对接。根据国务院联防联控机制生活物资保障组的部署，国家发改委会同北京、河北迅速研究决定设立河北高碑店、平谷马坊、廊坊万庄三个蔬菜中转调运站，目前已经全面启用，全天候24小时服务，保证外省份进京果蔬运输畅通。截至7月1日，三大中转站已累计调运蔬菜超过1.65万吨。国家发改委推出包省份负责制，支持北京市组织建立了与内蒙古、云南等13个省份企业市场信息对接机制，新开发的蔬菜进京分省份对接信息平台实现了线上对接、线下交易功能。目前，已有超500家企业在线注册，实时发布供求信息。

目前，北京市全力做好市场保供稳价工作，进一步严格蔬菜等生活必需品价格监管。6月12日以来，北京共出动价格执法人员1.97万人次，检查商户2万余户， 严肃查处借疫情防控哄抬价格等违法行为，坚决维护市场价格平稳有序。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 02 版）