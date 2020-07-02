人生需要一步一个深深的脚窝

困难压不倒，自立自强创造想要的生活，这对夫妇的精气神让人振奋。

在贫瘠的大山里，如何与贫困的命运抗争？一则热播的视频《深深的脚窝》，给出了答案。

这是一对残疾夫妇，妻子李国秀先天没有双臂，丈夫张顺东幼时被高压电击伤，失去了右臂，双脚重伤。种田、养殖、赶集、卖货等日常活计，他们需要付出数倍于常人的努力。在政府的帮扶和自己的努力下，生活逐渐迎来转机，孩子拉扯大了，就业了，家庭终于实现了脱贫。

视频中的一个细节令人印象深刻，张顺东在田里挥舞锄头劳作时，吹响了轻快的口哨。他说，“这个家庭，再怎么艰难，都要带着走出来。”

命运压不垮，困难不低头，立志靠自己的双手创造想要的生活，这对夫妇的精气神让人振奋。

他们身上，有自强不息的精神头。面对困境，他们没有自怨自艾，而是选择顽强生活。如果用怯懦的眼光看，这种日子不是跌到谷底了吗？还有改变的可能吗？这对夫妻用的是坚强的眼光：心气不倒，日子就有盼头，困难困不住人，怯懦、放弃，才是羁绊人的绳索。

他们脚下，有自力更生的阳关道。纳入建档立卡贫困户后，政府对他们进行了帮扶，张顺东夫妇劲头更足了，汗珠子掉地上摔八瓣，一个字：干。“国家帮扶着自己，自己也要努力，才能把生活过好”。他们心中，没有“等靠要”的懒惰想法，有的只是干劲。

扶贫先扶志，张顺东夫妇的脱贫志气，值得学习。志气在于自我树立，也可以培养熏陶。比如，有的村设置脱贫评议会，奖勤促懒，塑造从“不愿干”到“抢着干”的氛围，提升贫困户造血能力。政府有了扶助资金，不直接发钱，而是专为照顾贫困户设置保洁、保安等公益岗位，目的就是激发他们靠劳动赚钱的内生动力。这些做法都值得借鉴。今年是决战决胜脱贫攻坚收官之年，各地不断加大脱贫攻坚的帮扶力度，尤其是加大对特殊困难群体的帮扶。有了好政策，咱们贫困户更需要趁势而上，提振志气，争口气、努把力，奔出好日子。

美好生活，需要自己创造。在全面建成小康社会的道路上，自立自强的精气神不能倒。面对困难，像张顺东夫妇一样，一步一个深深的脚窝，相信一定能走出困难的泥沼，奔向美好明天。

《 人民日报 》（ 2020年07月02日 13 版）