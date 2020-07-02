“国家医学中心及国家区域医疗中心建设”线上研讨会举行

6月24日，人民网·人民健康举办“国家医学中心及国家区域医疗中心建设”线上研讨会。重庆医科大学附属第二医院院长任红、华中科技大学同济医学院附属同济医院副院长刘争、云南省第一人民医院院长蒋立虹、四川大学华西医院副院长曾勇等共同参与了本场研讨会，为国家医学中心及国家区域医疗中心建设建言献策，人民健康总经理万世成出席会议并致辞。

会上，刘争介绍了以华中科技大学同济医学院附属同济医院为主体的国家重大公共卫生事件医学中心的建设经验。他表示，依托医学中心，同济医院将重点建设国家重大公共卫生事件应急救治系统、卫生事件信息系统、实验室快速诊断系统、公共卫生事件调查团队及网络系统、医药器械应急物品救援快速反应系统、管理系统、卫生决策系统和研究系统八大系统。他认为，医院应高度重视公共卫生事件带来的精神及心理影响，建设重大公共卫生事件的精神和心理康复中心；依托现有创伤国家医学中心体系进行融合联动，突出突发灾难的救治，避免功能的重复建设，达到资源的最优化和效率的最高化。谈及医院救治中心响应模式建设，他表示医院计划进行三步走，第一步在信息化建设方面，实现武汉市和湖北省的对接，并逐步实现全国对接。第二步要依托除了建设国家重大公共卫生事件中心以外，在国家卫健委的领导下，一同完善重大公共卫生事件区域医学中心的设置和建设。最终建立国家、省、市、县四级卫生防疫体系，多点触发的智能预警机制，为国家的重大突发公共卫生事件的救治贡献应尽的义务。

云南省在“一带一路”建设中占有重要战略位置。“结合当地疾病谱特点和学科优势，云南省第一人民医院申请了呼吸区域医疗中心的建设试点。”蒋立虹表示，国家呼吸区域医疗中心建设试点可以解决区域内医疗资源总量不足和分布不均等问题，补齐科研、教学、学科建设等方面和国内国际顶尖水平之间的差异，缩小差距；其次解决了老百姓看病问题，让老百姓看病少受奔波之苦，向患者提供高质量、负担得起的医疗服务，不断提升患者的就医体验。她指出，呼吸区域医疗中心是能承担国家重大疫情防控任务的重要救治基地，通过提供各种呼吸系统疾病诊疗和呼吸危重诊疗服务，打造平战结合的呼吸系统疾病防治体系。与此同时，云南省第一人民医院还将借此带动全省整体医疗服务水平的提升，并将医疗服务辐射到南亚、东南亚。

“统筹规划、合理布局、问题导向、最优设置是推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设的重要原则。” 曾勇在研讨会上表示，国家医学中心和国家区域医疗中心建设应该充分发挥领头羊作用，带动优质医疗资源整合和纵向流动，提升整体和区域医疗服务能力。以创伤中心为例，医院建立制度建设和长效机制，完善机制，优化急诊流程，通过创伤中心制定了院内急救的管理流程、创伤患者急诊入院的收治和管理的原则，为创伤的患者救治开辟了一个绿色通道。同时，利用信息系统，AI，来助力服务指向。院外急诊的患者，通过智能、移动智能，将数据传到急诊科的终端。通过了解患者情况，一键式的组织多学科创伤会诊，在急诊就可以完成MDT的响应，极大推动创伤患者救治。据曾勇介绍，在成渝地区双城经济圈快速发展的背景下，两地正计划携手建立新的国家医学中心和国家区域医疗中心，带动区域医疗卫生事业进一步发展。

在高峰对话环节，与会嘉宾围绕疫情防控常态下，如何打造医学高地，提升整体和区域医疗服务能力，减少患者跨区域就医，助力分级诊疗制度建设等话题展开了讨论。

任红表示，推进国家医学中心和国家区域医疗中心建设，是贯彻落实新时期卫生与健康工作方针和医疗卫生服务供给侧改革的重要方向。为了让人民群众切实享受到国家医学中心和国家区域医疗中心设置带来实惠，减少患者跨区域就诊，还需各中心进一步提升区域内医疗服务能力，做好分级诊疗制度建设。