国家卫健委：7月1日新增确诊病例3例 其中本土病例1例

人民网北京7月2日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，7月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，其中境外输入病例2例（上海1例，广东1例），本土病例1例（在北京）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例8例，解除医学观察的密切接触者754人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例75例（无重症病例），现有疑似病例1例。累计确诊病例1920例，累计治愈出院病例1845例，无死亡病例。

情况显示，截至7月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例416例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例78487例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83537例，现有疑似病例5例。累计追踪到密切接触者762940人，尚在医学观察的密切接触者5910人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者2例（无境外输入）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察3例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者99例（境外输入60例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1726例。其中，香港特别行政区1233例（出院1117例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院438例，死亡7例）。