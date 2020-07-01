两次检测阴性为何最后也确诊了？专家：三种情况可能造成假阴性

人民网北京7月1日电（董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，中国疾病预防控制中心流行病学首席专家吴尊友介绍，核酸检测与抗体检测是检测两种不同的成分。核酸检测查是否有病毒核酸成分，若为阳性，则表示反映处在感染状况。抗体检测则是查血液中是否有对抗病毒的物质，抗体一般在感染病毒后2周才会出现，感染早期，一般难以检测到抗体。这是两个不同的角度。

为什么确诊病例前两次核酸和抗体检测结果都是阴性呢？前面讲到，感染早期一般不会产生抗体，检测结果为阴性，是常见的。那么，两次核酸检测都是阴性，又怎么解释呢？一是新冠病毒感染后，病毒主要在肺部，采样主要在鼻咽部，病毒产生的炎症堵塞了肺部气道，病毒排不出来，难以采集到病毒。二是采样操作不到位，没有采集到病毒。三是病情变化和采样的时机问题,患者病情进展快慢不同,采样时机及时间间隔也会影响到检测结果。这三种情况，都有可能造成假阴性。

检测阴性后确诊，临床上有，但比较少见。是否感染不能仅仅依靠实验室结果，要结合流行病学史和临床表现等进行综合判断。如果对没有去过新冠肺炎流行的高风险地区，也没有与感染者接触，核酸检测结果为阴性，就没有必要担心是假阴性。