北京：对进京鲜活农产品等重点物资运输“三保障一通畅”

人民网北京7月1日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市交通委员会副主任、新闻发言人容军通报当前重点生产生活物资进出京运输保障相关措施。

据容军介绍，在国家层面，为确保进出京运输通道畅通，交通运输部近日专门印发通知，要求各省级交通运输主管部门在精准做好常态化疫情防控工作的同时，加强协同联动、促进供需对接，确保进京鲜活农产品等重点生产生活物资运输“三保障一通畅”，即保障运输供需有效对接、保障应急运力及时调配、保障司乘人员防护到位，为北京地区人民群众重点生产生活物资提供更为有力的运输服务保障。

具体措施包括：一是对向北京运送鲜活农产品的车辆，严格落实“绿色通道”免费快速通行政策；二是对持有北京市商务、经信、农业农村、住建等有关部门制发的《应急物资进出京调拨（转运）证明》的车辆，保障优先便捷通行；三是对北京市新冠肺炎疫情防控工作领导小组调运新冠肺炎疫情防控所需救治消毒用品、医疗救护设备器械、生活必需品等紧急物资的车辆，按照相关规定办理《紧急运输通行证》并免费便捷通行。同时，交通运输部进一步明确，对短期内向北京地区运送物资的司机、装卸工等从业人员，在体温检测正常和落实封闭管理的前提下，原则上不需采取隔离14天的措施。

本市层面，具体措施包括：一是建立了物流交通前方保障协调指挥工作机制，印发了《物流交通前方保障协调指挥部工作方案》，按照“接需即办”的原则，统筹解决运输环节的困难问题。二是由市商务局、经信局、住建委、农业农村局负责统筹组织各领域物资运输需求方、商市场、运输企业严格履行防疫安全责任，落实“封闭式管理、人员不接触、车辆严消毒”等措施，对经审核符合条件的车辆予以核发调拨（转运）证明，持证货车在进出京时可快速便利通行。在有效落实“四方责任”的前提下，相关驾乘人员原则上在目的地不需采取隔离14天的措施。三是市商务局、经信局、住建委、农业农村局等行业主管部门均已制定了具体的运输保障工作方案和发证流程，核发物资调拨（转运）证明工作已于6月24日启动实施，截至6月30日累计发放物资调拨（转运）证明 300 余张。请有物资运输需求的单位与各相关主管部门联系办证事宜。现将相关部门具体的联系方式通报给大家：市商务局联系电话88011095，市经信局联系电话55578191和55578591，市住建委联系电话55597237，市农业农村局联系电话82031972。