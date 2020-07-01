周军：加强公立医院党建 提升医疗服务水平

近日，人民网·中国共产党新闻网、人民网人民健康联合推出全国公立医院党建系列访谈《书记来了》。中日友好医院党委书记、副院长、中日友好医院国家援鄂医疗队领队周军，中日友好医院心脏科主治医师、中日友好医院国家援鄂医疗队队员罗荷在“党旗引领战“疫”线 国字担当铸使命”主题访谈中就抗击疫情、改善医疗服务以及公立医院党建等话题同网友进行了在线交流。

“疫情就是命令，防控就是责任”。中日友好医院作为国家卫生健康委直属医院，同时也是国家呼吸系统疾病临床医学研究中心 ，我们深知自己的责任重大，也深知自己的使命和担当。”周军说。

（周军带队参加援鄂抗疫）

中日友好医院在疫情发生的第一时间成立了领导小组，医院党委向全院职工发出驰援武汉的倡议书，不到两天时间全院两千多余的医护人员和职工积极报名参加抗疫支援。先后派出了164位医护人员，分六批驰援武汉。

“当时我第一时间就报名了，但是在这个报名里面，党员是占大多数的。当时我听到最多的声音是‘我是党员，我先上’，党员到这个时候，对我们这种带动作用真的太强大了。到了武汉之后我更是感受到最危险的、最累的、最辛苦的工作都是党员冲在前面。”罗荷表示。

（罗荷在武汉参与抗疫）

面对疫情防控常态化以及北京新发地疫情，周军表示，通过党委常委会统一思想，让大家认识到了这不仅是一项专业性、技术性非常强的专业性任务，同时也是一项非常严肃的政治任务，要提高政治站位，以高度的责任感来开展工作。在疫情防控中，中日友好医院将院感防控作为重中之重，迅速建立了九座方舱采集核酸标本，提升核酸检测能力。加强人员管理，密切掌握在院区内工作的员工及其家人、舍友的健康状况，加强对患者、陪护采取系列措施，加强管理。与此同时，医院由纪监办牵头组成督查组，不定时对疫情防控措施进行巡回督查，定时发布督查结果，反馈问题及时整改。

在公立医院如何加强党的建设，助力推动健康中国战略的实施方面，周军表示，中日友好医院始终强化和落实党委的主体责任，严格落实党委领导下的院长负责制，充分发挥党委把方向、管大局、做决策、促改革、保落实的主体作用。充分发挥各支部的作用，通过设立科室的核心小组，科室层面“三重一大”主要工作都需要经过核心小组进行讨论，将主体责任在各方面落实到位。

周军进一步表示，“不忘初心、牢记使命”主题教育帮助院党委排查平时工作中存在的薄弱环节，纠正工作中存在的一些形式主义，通过主题教育和业务工作密切结合，根据具体情况，制定出合适方案，要求所有处室结合分管的职能以及工作中的情况提出主要解决的问题，形成系列调研方案，将问题建成台账，逐一地进行“消账式”管理，取得良好效果。

在加强医院基层党建方面以及人才队伍建设方面，周军表示，在人才的选拔和使用，中日友好医院有很好的文化基础，“选才、用才、育才，人才是事业的根本”的人才发展理念，同时遵循“适才适所、适类适法”的指导原则。知人善任，针对不同的人采取不同的培养和管理办法，因材施教。通过一系列措施把“三会一课”等制度落到实处，医院已经连续六年印发了党支部手册，手册中对“三会一课”提出了明确的具体要求，让大家的目标和方向更加明确，针对性更强。通过党建推动业务工作，通过业务工作发展来进一步提高党建水平。

“年轻的医务人员在中日友好医院有一片非常广阔的天地，医院会给我们职工提供很多学习的机会，因为医生这个职业就是一生的不停地终身学习。我们医院有很多研讨会，各种病例讨论会，多科室的合作，以及很多国外的、国际国内大型的会议的交流，学术会议的交流和展示，供年轻大夫进行学习和交流。”罗荷表示，中日友好医院不仅重视业务能力的发展，也注重医学人文包括其他多方面的成长。健康不局限于医院内部的患者，医院会给医生创造很多的机会，也鼓励医生要走到患者中去，参与社会服务，为人民提供更多的健康服务。

在改善医疗服务和提高患者满意度方面，周军表示，中日友好医院一直致力于提升群众看病就医的体验和感受。通过为患者提供便捷的一些预约诊疗服务，提供网络、电话、自助挂号机等多种方式，为患者挂号提供便利。同时，也在院内启用手机APP导航就诊科室帮助患者少走路，此外，医院建设立体停车设施增加停车位，缓解周边交通压力，能够让患者尽快开车进入到医院来接受医疗服务。设立患者服务中心，为患者提供便捷的一站式服务，合理分流患者。发挥中医和中西医结合的优势，开设多学科中西医联合门诊，为患者在疾病治疗上提供了很多专业上的帮助和支持。在未来，中日友好医院将按照国家卫生健康委和北京市政府总体要求，进一步加强公共卫生体系和能力建设，加强互联网医院建设，发挥国家远程医疗与互联网医学中心的优势，借助信息化建设、医联体等扩大中日友好医院的辐射能力和影响，推动国家的分级诊疗。(周璨晨)