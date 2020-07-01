福建0新增确诊病例和无症状感染者 尚有76人正接受医学观察

人民网福州7月1日电（吴舟）据福建省卫健委网站消息，6月30日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例，当日报告新增境外输入无症状感染者0例，报告新增本地确诊病例0例。

一、境外输入疫情

6月30日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。

当日报告新增境外输入疑似病例0例。

当日报告新增境外输入无症状感染者0例。

截至6月30日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例67例，已治愈出院64例，目前住院3例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察3例。

二、本地疫情

6月30日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

当日报告新增本地疑似病例0例。

当日报告新增本地无症状感染者0例。

截至6月30日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

三、密切接触者

目前密切接触者已解除医学观察14732人，尚有76人正在接受医学观察。