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福建0新增确诊病例和无症状感染者 尚有76人正接受医学观察

2020年07月01日13:38 来源：人民网-福建频道

　　人民网福州7月1日电（吴舟）据福建省卫健委网站消息，6月30日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例，当日报告新增境外输入无症状感染者0例，报告新增本地确诊病例0例。

　　一、境外输入疫情

　　6月30日0—24时，福建省报告新增境外输入确诊病例0例。

　　当日报告新增境外输入疑似病例0例。

　　当日报告新增境外输入无症状感染者0例。

　　截至6月30日24时，福建省累计报告境外输入确诊病例67例，已治愈出院64例，目前住院3例，无死亡病例；现有报告境外输入疑似病例0例；现有报告境外输入无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察3例。

　　二、本地疫情

　　6月30日0—24时，福建省报告新增本地确诊病例0例。

　　当日报告新增本地疑似病例0例。

　　当日报告新增本地无症状感染者0例。

　　截至6月30日24时，福建省累计报告本地确诊病例296例（已治愈出院295例、目前住院0例、死亡1例），其中：福州市72例、厦门市35例、漳州市20例、泉州市47例、三明市14例、莆田市56例、南平市20例、龙岩市6例、宁德市26例；现有报告本地疑似病例0例；现有报告本地无症状感染者尚在接受集中隔离医学观察0例。

　　三、密切接触者

　　目前密切接触者已解除医学观察14732人，尚有76人正在接受医学观察。

(责编：许晓华、李轶群)


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