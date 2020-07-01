热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

北京怀柔区怀柔镇48个疫情防控点位用上“暖心驿站”

2020年07月01日13:31 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月1日电 新式集装箱岗亭替代帐篷，可烧水、充电、吹电扇。近日，怀柔区怀柔镇19个村和社区48个疫情防控点位用上了疫情防控新设备——“暖心驿站”。

　　怀柔镇工作人员介绍，疫情以来，怀柔镇在镇域内各检查站点设置棉质帐篷为执勤人员御寒挡风。但是随着夏季气温升高，接连降雨，出现了帐篷倾倒漏雨等现象，为值勤人员的工作增加了难度。为做好疫情防控的后勤保障，怀柔镇紧急定制了48个可移动的厢房，配置到值守点位。

　　记者在怀柔镇孟庄村值守点位看到，这种八九平米见方的可移动集装箱，厢体美观结实，与周围环境相适宜，通上电还能烧水、充电等，放上床夜里值守人员能倒班在小床上简单休息。为改善值守人员的工作环境，村里还在“暖心驿站”安装了空调，方便工作人员乘凉。这样的新设备受到了防控人员的欢迎。

　　“之前执勤的时候就怕有个刮风下雨的，一下雨帐篷就容易进水，这‘小箱子’可好了，又美观又结实又实用，里边还安了空调，天气热了还能防暑降温，真是不错。”怀柔镇孟庄村值守人员说。

　　据了解，除了配置“暖心驿站”，怀柔镇还为各村居配发了矿泉水、消毒液、口罩等物资，以及藿香正气口服液和胶囊、创可贴等应急药品。同时，安排蓝天救援队进行公共场所全面消杀。下一步，该镇还将继续做好一线工作人员的后勤保障，全力做好疫情防控工作。（李京琳）

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn