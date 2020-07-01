北京怀柔区怀柔镇48个疫情防控点位用上“暖心驿站”

人民网北京7月1日电 新式集装箱岗亭替代帐篷，可烧水、充电、吹电扇。近日，怀柔区怀柔镇19个村和社区48个疫情防控点位用上了疫情防控新设备——“暖心驿站”。

怀柔镇工作人员介绍，疫情以来，怀柔镇在镇域内各检查站点设置棉质帐篷为执勤人员御寒挡风。但是随着夏季气温升高，接连降雨，出现了帐篷倾倒漏雨等现象，为值勤人员的工作增加了难度。为做好疫情防控的后勤保障，怀柔镇紧急定制了48个可移动的厢房，配置到值守点位。

记者在怀柔镇孟庄村值守点位看到，这种八九平米见方的可移动集装箱，厢体美观结实，与周围环境相适宜，通上电还能烧水、充电等，放上床夜里值守人员能倒班在小床上简单休息。为改善值守人员的工作环境，村里还在“暖心驿站”安装了空调，方便工作人员乘凉。这样的新设备受到了防控人员的欢迎。

“之前执勤的时候就怕有个刮风下雨的，一下雨帐篷就容易进水，这‘小箱子’可好了，又美观又结实又实用，里边还安了空调，天气热了还能防暑降温，真是不错。”怀柔镇孟庄村值守人员说。

据了解，除了配置“暖心驿站”，怀柔镇还为各村居配发了矿泉水、消毒液、口罩等物资，以及藿香正气口服液和胶囊、创可贴等应急药品。同时，安排蓝天救援队进行公共场所全面消杀。下一步，该镇还将继续做好一线工作人员的后勤保障，全力做好疫情防控工作。（李京琳）