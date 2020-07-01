6月30日黑龙江省省内无新增确诊病例

人民网哈尔滨7月1日电（杨雪楠）2020年6月30日0-24时，黑龙江省省内无新增确诊病例，无新增无症状感染者。截至6月30日24时，累计报告本土确诊病例561例，累计治愈出院病例548例。当日发热门诊诊疗人数661人。累计追踪到省内密切接触者20546人，已解除医学观察20524人，尚有22人正在接受医学观察。

当日全省无新增境外输入确诊病例，无新增境外输入无症状感染者，累计报告境外输入确诊病例386例已全部治愈出院。累计追踪到境外密切接触者2109人已全部解除医学观察。

当前进入高考季，新冠肺炎疫情形势依然复杂严峻，提醒大家外出要进一步提高防范意识，尤其是考生和家长一定要做好各项防护措施，保护好自己和家人的健康。一旦出现发热、咳嗽等急性呼吸道症状，要及时到当地定点医疗机构发热门诊就诊。