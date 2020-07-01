如果把抗击新冠肺炎疫情比作一场战役，那么如何排兵布阵在战场上至关重要。社区战疫亦是如此。

得益于手中的“金哨子”，通州区北苑街道西关社区党总支在持续近半年的疫情阻击战中，汇集八方力量，在与疫情的交锋中，始终保持基层第一道防线牢不可破。

这只“金哨子”其实就是社区区域化党建的硕果。“社区一吹哨，各方来报到。”社区党总支书记马杰说。特别是地区商圈的非公企业，成为这次社区补充战疫力量的生力军。

西关社区地处通州城区，万达商圈就坐落在这里。商圈里商户企业云集，每天往来的人流车流量极大，要把疫情防控措施落到实处，并不是件容易的事。

“基层党组织的引领作用，这时候就体现出来了。”马杰说。发挥社区区域化党建协调会平台的作用，社区党总支联合万达商圈党支部建起“万达商圈联防联控工作群”，第一时间掌握企业、单位人员流动情况；每座写字楼配备双楼长；最新防控要求第一时间在群里通知，企业最迟30分钟内响应。

一手托着商圈，一手托着社区，哪儿有防控缺口，社区党总支就“吹哨”把人员力量调配到哪儿去。

西关社区有6个人员力量薄弱的“三无”小区。特别是通惠南路17号院，自3月份以来，小区疫情防控基本靠志愿者支撑，可志愿者身子骨再硬朗，也有吃不消的时候。

一声哨响，万达广场写字楼里的非公企业来了。疫情期间，很多企业采取错峰上岗，不当班的员工就到通惠南路17号院值勤，截至目前已有6家企业的58名员工参与，值守时间最长的超过100小时。

疫情反弹后，社区紧急开展“敲门行动”，摸排与新发地有关的人员线索。时间紧，任务重，居委会的十几名社工远远不够用。又是一声哨响，链家地产带着12名员工，紧急充实到社区防疫一线。“中介小哥对小区各门楼的情况特别熟，敲门行动给我们帮大忙了。”

既向地区企业吹哨，同时也向各支部党员吹哨。西关社区党总支下设8个支部，总计有246名党员。“疫情发生后，各支部党员都动起来了，大伙儿能做什么就做什么，没有一个是站在边上看的。”

6月21日，北苑街道确诊1名新冠肺炎病例。按照区政府统一部署，6月22日西关社区要在万达广场附近搭建一处核酸检测点。党总支调集社区和万达物业力量，连夜运送检测设备进场。第二天清晨开始搭建检测棚，施划一米线，布置登记点，安排好移动厕所和医务人员休息帐篷。终于在下午2时40分开始接待检测居民，比原计划提前了20分钟。

这处核酸检测点前后运行了5天。作为属地，西关社区的社工、党员志愿者在现场进行了5天的秩序引导。有的脸晒爆了一层皮，有的晒出了黑白分明的“阴阳臂”。社工高兆甚至落下了值守“后遗症”——在办公室里跟同事说话，顺手就操起扩音器放在嘴边，“这几天手里拿惯了，离了扩音器都不会说话了。”醒过味儿的小伙子挺不好意思。

闻哨而来的还有街道下沉干部、物业、保安、民警等等，各方力量团结协作，共同保障核酸检测工作的有序进行。

一把哨子吹来八方力量，也让基层党组织的凝聚力、战斗力大大增强。在党组织的引领下，社区战疫必将取得一个又一个的胜利。（记者 王海燕）