战疫大考见证中国制度的核心优势

疫情突袭，不仅是对医疗卫生系统的考验，更是对一个国家治理体系和治理能力的全方位考验。沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。一个国家治理水平的高低，很大程度上取决于执政党的决策机制、领导水平和组织能力。这次大考，考出了中国之治的能力水平，也考出了我们党掌舵领航的能力水平。

“哪里有危险，哪里就有党员逆行的身影；哪里有战斗，哪里就有支部坚强的堡垒。”在紧邻新发地市场的银地家园门口，一面鲜艳的党旗挂在最显眼的地方。像银地家园一样，丰台12个封闭小区都成立了临时党支部，来自市、区、街乡500余名下沉干部，冲锋在防控疫情、服务居民的第一线。《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书显示，半年来，全国共有3900多万名党员、干部投入战疫，1300多万名党员参加志愿服务，在困难时刻亮出自己的赤诚初心。

疫情突袭，世界各国都面临重压。这不仅是对医疗卫生系统的考验，更是对一个国家治理体系和治理能力的全方位考验。沧海横流显砥柱，万山磅礴看主峰。一个国家治理水平的高低，很大程度上取决于执政党的决策机制、领导水平和组织能力。有人形容，中国“提前于世界做了一场闭卷考试”。然而，我们交出的答卷得到了人民认可、经得起历史检验。这次大考，考出了中国之治的能力水平，也考出了我们党掌舵领航的能力水平。

有风有雨是常态，风雨无阻是心态，风雨兼程是状态。置身百年未有之大变局，尤其是着眼“见证历史的2020”，不乏声音在追问：为什么西方出现了混乱乃至大乱，而中国反之？回顾新中国坎坷发展之路，无论是面对西方的敌对封锁，还是突发的大灾大难，我们党带领国家穿越了一次次山重水复。事实证明：党的领导是中国特色社会主义制度的最大优势，也是我们战胜风险挑战、不断开创事业发展新局面的根本保障。

集中统一领导让全党全国有了主心骨。治理一个幅员辽阔、人口众多、情况复杂的大国，“没有权威就不可能有任何的一致行动”。“党政军民学，东西南北中，党是领导一切的”。这一顶层设计，一方面实现了决策的果断性，让我们可以高效地协调各方力量办大事、攻难事；一方面保证了政策的延续性，让我们拥有进行长远战略规划并持续付诸实施的能力。在重大挑战面前，中国不会有一分钟浪费于政党间的“拳击赛”，所有资源投入到解决问题，也因此显示出强大的国家能力。正如学者弗朗西斯·福山所评价的，在全球疫情面前，以往对于政治体制简单的二分法，已不适用了。识别不同国家能否有效应对危机的那条主要分割线，变为了政府是否有能力，及民众是否信任本国政府。

以人为本的国家理念和人民至上的执政理念。任何一个政党，都有其内在的价值取向，但世界上很少有哪个政党像中国共产党这样，把为人民服务庄严地写进党章，以人民为中心的执政理念见诸经济社会发展各个环节。战疫伊始，我们党就鲜明提出“人民至上、生命至上，保护人民生命安全和身体健康可以不惜一切代价”。“应收尽收、应治尽治、应检尽检、应隔尽隔”，上至百岁老人，下至初生婴儿，一个都不抛弃、不放弃。反观一些所谓发达国家，大疫当前宣扬听之任之群体免疫，资源不足“富人优先”宣扬“这就是人生”，甚至公开提出“放弃老人”，直接击穿人类道德底线。究竟将人民、将生命摆在什么位置，是检验一个政党、一个政权性质的试金石，也决定着国家治理的前途命运和兴衰成败。

严密组织体系激发强大行动力。从现代政治规律来看，任何政党发展都要解决两大问题：“心往一处想”（凝聚共识）和“劲往一处使”（行动一致）。前者是构筑共同思想基础，后者是建立严密组织体系。一个政党没有共同的精神支柱和思想共识，就很难组织起来，很难保持稳定、发展壮大。回望近百年革命、建设和改革历程，我们党始终贯穿着一条鲜明红线，就是以马克思主义中国化为主题，解决中国的实际问题。通过集中性教育和经常性教育相结合，不断拨亮信仰的灯火，补足精神的钙质，同时推进全面从严治党，党中央重大决策部署到哪里，监督检查就跟进到哪里。有这样一种说法，我们党“建立了一个世界上最为庞大的人与人的互联网”，党员干部无论处在哪个领域、哪个层级、哪个单位、哪个组织，关键时刻都能冲得上去、顶得下来。

“为者常成，行者常至”。经历风雨才能见到彩虹，闯过隘口才能一马平川，是中国共产党人一以贯之的“行动哲学”。99年来，我们党和脚下的这块土地，所经历与收获的，已汇成“中国道路”不同寻常的历史跨越。前路漫漫，风险挑战重重，继续发挥好党的领导这个中国治理优势的根本，继续把加强党的长期执政能力建设同提高国家治理水平有机统一起来，我们的奋斗一定会创造新的辉煌。