作好与新冠病毒持久战的准备

全球累计新冠肺炎确诊病例已超千万，美国单日激增4.4万例创历史新高，印度和巴西成为新“震中”……半年时间过去了，全球疫情蔓延势头不减，极大加剧着人们的不安与茫然。

疫情对人类社会的冲击是全方位的。截至目前，全球超50万人因新冠肺炎丧命，世界经济断崖式下滑，凶猛失业潮席卷而来，一季度全球减少约1.35亿个工作岗位，二季度预计将达3.05亿个……与之同时，“政治病毒”借机兴风作浪，保护主义、种族主义偏见甚嚣尘上，让人心生文明倒退之感。不夸张地说，新冠肺炎疫情产生的负面影响，“堪比一场世界大战”。

过去，谈到人类社会的重大威胁，我们首先想到的，或是地震、洪水、飓风等天灾，或是战争、经济危机、恐怖袭击等人祸。如今，情况在悄然变化。正如有专家所言，“二十一世纪人类安全的最大威胁不是核武器，而是看不见的微生物。”在全球化背景下，世界各国的密切联系带来了发展红利，也提升了风险的传导效率。天花病毒用了3000多年才传遍各大洲，今天，新冠病毒几个月就肆虐全球。这意味着，面对疫情威胁，没有哪个国家能够独善其身；而抗击疫情，有赖于所有人的共同努力，战疫的整体进程将取决于全球那块“最短的木板”。反观现实，世卫组织地位被弱化，国际公共卫生体系运转失灵，一些大国公然拒绝履行国际责任。这种失序局面，折射的是全球治理能力与需求的严重不匹配。如何解决这一难题，亟待所有人去回答。

与病毒斗争是攻坚战，更是持久战。这不仅是治理缺陷使然，也是客观规律决定的。细数人类与病毒的无数斗争，从来没有速战速决，无不经历了反复拉锯。就拿天花来说，人类足足与之对决了数千年才最终获胜。这几个月来，我们充分见识了新冠病毒的狡猾性，可以想见这一战绝对不会轻松。世卫组织总干事谭德塞近日表示：未来几个月，所有国家将面临的关键问题是如何与这种病毒共存，这是“新常态”。放眼长远，疫苗终将上市，进而极大增强我们的抵御力，但这并不意味着万事大吉。无论当下的种种论调是否客观，至少警示我们：做最坏打算，作万全准备，不能急也不能躁。近段时间，有些国家强行重启经济，结果引发新的反弹，这种“欲速则不达”的教训我们必须要吸取。

“人类生活在一个名副其实的‘病毒星球’之上。”在病毒面前，我们有过恐惧，有过慌乱，但通过携手奋战，终将战而胜之。鼓足士气、打起精神，不畏战、不厌战，我们一定能赢得这一役。