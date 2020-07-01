北京成立社区防控专家巡查指导团队

社区防控有了专业力量。昨天，本市成立社区防控专家巡查指导团队，并组建5个巡查指导组，自7月1日起下沉中高风险地区、城乡结合部地区、高风险人员所在的集中观察点等疫情防控重点区域和重要点位，开展巡回检查，及时发现基层疫情防控中存在的漏洞与问题，提出指导性、针对性建议，不断优化社区防控策略。

专家团成员多为武汉抗疫“逆行者”

社区防控是疫情防控的最后一道防线。随着全市疫情防控形势的变化，社区防控任务更艰巨，难度明显增加。北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组副组长、市委组织部副部长张革介绍，组建常态化社区防控专家巡查指导团队是根据当前本市疫情防控形势任务需要，旨在更好优化社区防控策略，加强对基层的技术支持和工作指导。

专家巡查指导团由16名熟悉社区疫情防控的疾控、医疗卫生、消杀等方面专家组成，这些专家很多都是武汉抗疫的“逆行者”，有丰富的社区防疫经验，为北京乃至全国疫情抗击做出重要贡献。指导团团长由国家卫生健康委员会疾病预防控制咨询专家委员会专家、北京市社区卫生首席专家、丰台区方庄社区卫生服务中心主任吴浩担任，副团长为中国疾控中心辐射所副所长、研究员，公共卫生专家刘青杰。

巡查指导覆盖中高风险地区等防控重点区域

针对当前疫情防控重点任务，按照先积累经验再逐步推开的原则，在有效整合中央、市专业力量基础上，本市组建了5个由专家巡查指导团成员、市区社区防控组工作人员、社区医务人员等组成的巡查指导组，负责对社区（村）和集中观察点进行巡查指导。未来将根据疫情防控实际增设巡查指导组，逐步推开巡查指导工作。

巡查指导组的主要工作是指导各区实施社区疫情防控网格化管理，防止出现社区传播；严格落实防控方案要求，精准做好集中隔离点管理，防止出现交叉感染。做好社区医疗机构、商场超市、养老机构等重点场所、重点机构疫情防控工作，加强重点人群健康管理，协助开展疫情风险评估，提出调整社区防控策略和措施的意见建议。同时，专家团队将发挥专业特长，采取现场指导、集中培训、拍摄视频教程等多种方式，全面提高基层一线同志的业务水平。

据了解，自7月1日起，巡查指导组将对东城、西城、海淀、丰台、大兴五个重点区进行巡查，覆盖中高风险地区、城乡结合部地区、高风险人员所在的集中观察点等疫情防控重点区域和重要点位。此后还将巡查指导朝阳、石景山、门头沟、房山等疫情风险较大地区和其他区域点位。

巡查发现问题每日直报市社区防控组

“这次巡查不是‘下清单’，而是发挥专家作用因地制宜解决基层防控中存在的难点痛点问题，我们宁肯慢一点，也要把问题查清、搞透。”吴浩透露，社区卫生专家、流行病学专家和环境消杀专家将以现场调研和指导的形式，重点关注社区网格化管理、小区封控排查和环境消杀、居民生活保障、隔离点建设和管理、发热哨点门诊院感控制、各环节流程衔接等，发现防控共性问题与漏洞，及时反馈意见建议，并逐步总结形成机制制度，同时注重挖掘好经验好做法。专家团队还将结合电话和座谈会等形式开展工作，必要时通过快速设计调查问卷进行抽样调查掌握一手信息。

社区防控专家巡查指导团队将以“日报”形式向市社区防控组直接报送相关问题建议及决策参考意见，遇有重大、紧急事项则随时报告。（记者 武红利）