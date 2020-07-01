昨天上午，市委书记蔡奇到丰台区、大兴区调研疫情防控工作，并慰问奋战在抗疫一线的基层党组织和党员。他强调，当前疫情防控仍处于最紧要最吃劲儿的关头，全市广大基层党组织和党员要冲锋在前，敢于担当，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，以投身抗疫一线的实际行动践行初心使命，让党旗在疫情防控斗争中高高飘扬。

丰台区新村街道芳菲路社区现有党员156名，在社区党委带领下，积极投身疫情防控工作。蔡奇遇到正为居家观察人员送快递和生活用品的老党员，称赞他为人民服务的心永远年轻。看到居民在社区花园遛弯乘凉，叮嘱要做好个人防护，做自身健康的守护者。在社区居委会，社区工作者们正忙着接听居民电话、办理群众诉求。蔡奇说，基层疫情防控任务重，你们日夜坚守，为居民提供各种服务，大家都辛苦了！群众有需求，社区党员干部就要挺身而出，以实际行动擦亮胸前的党徽。抗疫离不开市民群众的参与支持，社区党组织要广泛动员群众、组织群众、依靠群众，把防控措施落到每个小区、每个楼门、每个家庭，织密疫情防控网。

新村社区卫生服务中心自6月12日起，已完成核酸检测采样5万余人。蔡奇察看中心运行情况，慰问医务人员。他强调，社区卫生服务中心是百姓家门口的卫生机构,你们坚守岗位、连续作战，充分体现了医者仁心。要发挥专业优势，与社区加强协同，做好居家观察、健康监测、核酸检测采样等工作，发挥家庭医生作用，当好居民健康的守门人。属地和相关部门要多关心他们，安排好轮休，注意防暑降温。

大兴区疾病预防控制中心承担着全区范围内疫情处置、现场流调、实验室检测等任务。蔡奇察看信息统计、疫情报告审核和线索追踪等工作，并看望慰问来自浙江、山东两省及本市有关区的疾控专家和工作人员。他指出，新发地批发市场聚集性疫情发生后，兄弟省区市驰援北京，并肩作战，对你们表示衷心感谢！开展病例流调溯源，是甄别排查传染源头、遏制疫情扩散蔓延的关键一环。要落实“四早”要求，坚持科学、精准、有效，聚焦重点区域、重点人群，加强流调溯源工作，尽快查明感染链条，第一时间找到并管控所有密切接触者，确保不漏一人，让防控工作始终跑在疫情的前头。希望全市各级疾控力量同心协力，在攻克一个又一个困难中经受考验，为夺取疫情防控斗争胜利贡献自己的力量。

市领导魏小东、崔述强参加。（记者 祁梦竹 范俊生）