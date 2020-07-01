蔡奇到丰台区大兴区调研疫情防控工作并慰问抗疫一线基层党组织和党员时强调
以投身抗疫一线的实际行动践行初心使命
昨天上午，市委书记蔡奇到丰台区、大兴区调研疫情防控工作，并慰问奋战在抗疫一线的基层党组织和党员。他强调，当前疫情防控仍处于最紧要最吃劲儿的关头，全市广大基层党组织和党员要冲锋在前，敢于担当，充分发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用，以投身抗疫一线的实际行动践行初心使命，让党旗在疫情防控斗争中高高飘扬。
丰台区新村街道芳菲路社区现有党员156名，在社区党委带领下，积极投身疫情防控工作。蔡奇遇到正为居家观察人员送快递和生活用品的老党员，称赞他为人民服务的心永远年轻。看到居民在社区花园遛弯乘凉，叮嘱要做好个人防护，做自身健康的守护者。在社区居委会，社区工作者们正忙着接听居民电话、办理群众诉求。蔡奇说，基层疫情防控任务重，你们日夜坚守，为居民提供各种服务，大家都辛苦了！群众有需求，社区党员干部就要挺身而出，以实际行动擦亮胸前的党徽。抗疫离不开市民群众的参与支持，社区党组织要广泛动员群众、组织群众、依靠群众，把防控措施落到每个小区、每个楼门、每个家庭，织密疫情防控网。
新村社区卫生服务中心自6月12日起，已完成核酸检测采样5万余人。蔡奇察看中心运行情况，慰问医务人员。他强调，社区卫生服务中心是百姓家门口的卫生机构,你们坚守岗位、连续作战，充分体现了医者仁心。要发挥专业优势，与社区加强协同，做好居家观察、健康监测、核酸检测采样等工作，发挥家庭医生作用，当好居民健康的守门人。属地和相关部门要多关心他们，安排好轮休，注意防暑降温。
大兴区疾病预防控制中心承担着全区范围内疫情处置、现场流调、实验室检测等任务。蔡奇察看信息统计、疫情报告审核和线索追踪等工作，并看望慰问来自浙江、山东两省及本市有关区的疾控专家和工作人员。他指出，新发地批发市场聚集性疫情发生后，兄弟省区市驰援北京，并肩作战，对你们表示衷心感谢！开展病例流调溯源，是甄别排查传染源头、遏制疫情扩散蔓延的关键一环。要落实“四早”要求，坚持科学、精准、有效，聚焦重点区域、重点人群，加强流调溯源工作，尽快查明感染链条，第一时间找到并管控所有密切接触者，确保不漏一人，让防控工作始终跑在疫情的前头。希望全市各级疾控力量同心协力，在攻克一个又一个困难中经受考验，为夺取疫情防控斗争胜利贡献自己的力量。
市领导魏小东、崔述强参加。（记者 祁梦竹 范俊生）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn