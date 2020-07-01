今天是中国共产党成立99周年的日子。想当年，中国共产党成立时只有50多名党员，如今党员数超过9191万，基层组织超过468万个。中国共产党从石库门走进天安门，从兴业路走进复兴路，由小变大，由弱变强，一个百年大党始终拥有青春活力。正如习近平总书记指出的，“中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂”。

党不变的初心使命，既是精神上的“钙”，也是永葆青春的“保鲜剂”。党从诞生起就胸怀共产主义远大理想，坚持人民立场，心系中国人民和中华民族，关切人类命运，肩负伟大艰巨的历史使命。这个使命就是为人民谋幸福、为民族谋复兴、为人类谋大同。一个坚守初心使命的马克思主义政党，面对敌人，必然一往无前、浴血奋战；面对困难，必然吃苦在前、享受在后；面对风险挑战，必然勇于斗争、善于斗争。中国共产党有先进的理论指导，有远大理想和忠诚信念，由先进分子组成，始终和人民群众在一起，必然永葆先进性、纯洁性，必然由小变大、由弱变强。

中国特色社会主义事业愈是发展进步，党愈是发展壮大。中国共产党在一个人口多、底子薄、生产力水平低的发展中大国成功找到一条现代化新路：坚持党的集中统一领导，确立社会主义制度，推进社会主义事业。党成为社会主义事业的坚强领导核心，党兴则社会主义兴，党强则社会主义强。社会主义事业愈是发展进步，党愈是变大变强。党的领导愈是能融通于国家治理各领域各方面各环节，国家能力就越强大。国家能力越强大，越会对党的执政能力和领导水平提出新的更高要求。正可谓，强党引领强国，强国必先强党。

革命者必先自我革命，革命者永远年轻。百年大党始终充满活力，在于其既是马克思主义执政党，也是马克思主义革命党。中国共产党历经磨难、曲折，依旧焕发出强大生命力，得益于党高度重视的政治建设和思想建设的传家宝。

百年前，中国共产党的创始人之一李大钊大声疾呼：“人人奋青春之元气，发新中华青春中应发之曙光。”百年后，中国共产党将这一理想变成了现实。

（作者为中共中央党校〔国家行政学院〕党的建设教研部副主任、教授）