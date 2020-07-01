永远把人民放在最高位置

初心如磐，使命在肩。在决胜全面小康、决战脱贫攻坚的关键时刻，我们迎来中国共产党的99周岁生日。立志中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂。走在新时代的长征路上，全党同志信仰信念信心更加坚定，正以不畏风浪的气魄攻坚克难，以只争朝夕的奋斗创造伟业。

一场突如其来的新冠肺炎疫情，成为一次特殊的历史见证。面对这一来势汹汹的全球性大流行病，中国果断打响疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，中国人民同舟共济战疫情，付出巨大牺牲，取得重大战略成果。这一伟大斗争实践，充分印证了中国共产党领导和我国社会主义制度的显著政治优势，彰显了我们党为了人民可以不惜一切代价的崇高理念，体现了共产党人牢记初心使命、勇于担当作为的政治本色，展现了党和人民团结一心、众志成城的磅礴力量，揭示了一个走过近百年岁月的大党朝气蓬勃、永葆青春的血脉传承。

含德之厚，比于赤子。穿越革命、建设、改革的激流，我们党为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴的初心使命一以贯之。党没有自己特殊的利益，在任何时候都把人民利益放在第一位，这是中国共产党作为马克思主义政党区别于其他政党的显著标志。从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，从站起来、富起来到强起来，我们党紧紧依靠人民，跨过一道又一道沟坎，取得一个又一个胜利，为中华民族建树了彪炳史册的丰功伟绩。99年披荆斩棘、砥砺奋进的不平凡历程充分表明，为人民而生、因人民而兴，党战胜一切风险挑战、不断从胜利走向胜利的根基在人民、血脉在人民、力量在人民。只有不忘初心、牢记使命、永远奋斗，才能让党永远年轻。

历史的发展，总有一些关键的时间节点。2020年，我们站在“两个一百年”奋斗目标的历史交汇点上。经受住疫情冲击的中国人民正向第一个百年奋斗目标冲刺，中华民族千百年来“民亦劳止，汔可小康”的憧憬将变为现实，这在实现中华民族伟大复兴的历史进程中具有里程碑意义。我们还将乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程，向第二个百年奋斗目标进军。审视世情国情，发展环境更趋严峻复杂、面临挑战前所未有，亟待我们在危机中育新机、于变局中开新局。惟有始终坚持以人民为中心的发展思想，坚持人民至上、紧紧依靠人民、不断造福人民、牢牢植根人民，才能战胜一切艰难险阻，开辟光明未来。

让人民过上好日子是我们一切工作的出发点和落脚点。如何毫不放松常态化疫情防控，保障人民群众生命安全和身体健康？如何攻克贫中之贫、困中之困，啃下最难啃的硬骨头，高质量打赢脱贫攻坚战？如何做好经济社会发展各项工作，满足人民日益增长的美好生活需要？全党同志对国之大者要心中有数，把为民造福作为最重要的政绩，坚决落实“六稳”“六保”任务，确保党中央决策部署落地生根。要胸怀两个大局，强化责任担当，急群众所急、忧群众所忧、解群众所难，始终同人民想在一起、干在一起，确保14亿人民过上全面小康的生活。

社会主义是干出来的，幸福是奋斗出来的。回望历史，我们党带领人民以艰苦卓绝的努力、胼手胝足的奋斗，完成了一个又一个“不可能”，创造了一个又一个难以置信的奇迹。今天，脱贫攻坚奔小康，更加美好的新生活，终究都要靠广大群众的辛勤耕耘去实现。面对前进道路上的风吹浪打，面对发展进程中的艰难险阻，我们必须始终坚持人民主体地位，始终尊重人民首创精神，团结带领人民撸起袖子加油干，风雨无阻向前进，紧紧依靠人民不断创造新的更大奇迹。

风雨多经人不老，关山初度路犹长。船到中流、人到半山，尤须同时间赛跑、与时代并进。让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，永怀人民至上的赤子之心，以时不我待的奋进姿态，在新长征路上书写更新更美的时代篇章，创造得到人民认可、经得起历史检验的光荣业绩！

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 02 版）