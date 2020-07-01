把百年奋斗延伸到未来

党员应有党员的样子，这个样子是为党分忧、为国尽责、为民奉献的样子，这个样子是平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来的样子

在建党99周年之际回望奋斗历程、坚定初心使命，就要把党性修养转化为不竭的奋斗动力，要有穿越风雨见彩虹的信心，要有“不破楼兰终不还”的决心

在建党99周年之际，从抚今追昔的党史国史教育、洗礼精神的宗旨使命教育，到重温入党誓词、重读入党志愿书等活动，各地开展丰富多样的学习教育和政治仪式，提升党员干部守初心、担使命的思想自觉、行动自觉，让党旗在党员心中高高飘扬。

共产党员，一个闪亮的名字，一个胸怀人民、肩负家国的信仰者群体。回看近百年来的峥嵘党史，从“邃密群科济世穷”的救国志士，到“甘将热血沃中华”的革命英雄，从“踏平坎坷成大道”的建设大军，到“直挂云帆济沧海”的改革先锋，无数共产党人为救国救民、强国富民作出彪炳千秋的贡献。在决胜全面建成小康社会的征程中，从扶贫一线到改革前沿，从科创攻坚到制造车间，到处都活跃着党员躬身奋斗的身影。在抗击新冠肺炎疫情斗争中，基层党组织和广大党员不畏艰险、冲锋在前，充分发挥了战斗堡垒作用和先锋模范作用。今天，中华民族伟大复兴展现出前所未有的光明前景，离不开科学理论指导，离不开有坚定理想信念支撑的无数共产党人的不懈努力。

“党员是党的肌体的细胞和党的活动的主体”。党的先进性，来自每一个共产党员的先进表现；党的凝聚力，来自广大共产党员的团结一心；党的执政使命，要靠千千万万党员卓有成效的工作来完成。党和人民的事业发展到什么阶段，党的建设就要推进到什么阶段，党员自身的党性修养和思想改造也就要跟进到什么阶段。这不仅是党的建设的永久性课题，也是“党员”二字本身所蕴涵的使命宗旨的深沉呼唤。习近平总书记在瞻仰中共一大会址时强调：“入党誓词字数不多，记住并不难，难的是终身坚守。每个党员要牢记入党誓词，经常加以对照，坚定不移，终生不渝。”对广大党员干部而言，对党忠诚、为党分忧，为党担责、为党尽责是一生的事业，只有遵守党章党规、坚守入党誓词，加强自身学习修养、党性锻造，才能亮出党员担当、焕发党员风采。

党员应有党员的样子，这个样子是为党分忧、为国尽责、为民奉献的样子，这个样子是平常时候看得出来、关键时刻站得出来、危急关头豁得出来的样子。今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，也是脱贫攻坚决战决胜之年，本来就有很多硬仗要打，突如其来的疫情让各项工作任务更重、挑战更大，必须付出更为艰巨的努力。在建党99周年之际回望奋斗历程、坚定初心使命，就要把党性修养转化为不竭的奋斗动力，要有穿越风雨见彩虹的信心，要有“不破楼兰终不还”的决心。要做到对党忠诚、为党分忧，就要在疫情冲击下有迎难而上的勇气、化解矛盾的高招、解决问题的方法，就要更好统筹推进疫情防控和经济社会发展，就要用实际行动保持经济持续健康发展、社会大局稳定。每位党员干部都能挺身而出、勇挑重担，就一定能汇聚成不可战胜的磅礴力量，坚决打赢脱贫攻坚战，奋力实现今年经济社会发展主要目标任务。

“中国共产党立志于中华民族千秋伟业，百年恰是风华正茂！”现在，我们正处于“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，第一个百年奋斗目标将要实现，第二个百年奋斗目标将要开篇。把初心使命书写在脱贫攻坚第一线，定格在全面小康征程中，我们将把百年奋斗延伸到未来，不断书写这个百年大党的光荣与梦想。

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 09 版）