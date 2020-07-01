北京：新发地周边12个封闭管控小区今起依规解封

人民网北京6月30日电 （记者 鲍聪颖）“从13号社区封闭管控开始，今天我们终于收到了解除的好消息。虽然解封，但是出入社区查证、测温一样也不少，我们心里很踏实，很放心！”6月30日上午，丰台区新村银地家园c区门口，居民张先生拿着新的社区出入证，配合社区工作者、志愿者的测温和严格检查后，出了小区。记者从丰台区获悉，新发地周边12个封闭管控小区今起依规解封。

丰台区新村街道银地家园c区社区居民有序出入。

依规解封 小区生活秩序良好

近日，针对新发地市场相关人员解除隔离观察程序及处置策略，经专家进行评估，北京市提出实施分类解除隔离观察的程序与策略。

丰台区邀请疾控专家根据检测结果，对新发地周边12个实行封闭管控小区提出解封方案。从6月30日起，5个管控期间无病例的小区解除封闭管控；对出现病例的经营者乐园及6个小区的14个单元按照末次病例环境消杀日后继续实行14天封闭管控，5月30日进出过牛羊肉大厅的人员及同住人员继续居家观察，其他居民解除管控进行封闭管理。

据了解，为做好解封工作，今天起，社区向居民发放统一制作的印有实名信息的出入证，并签署一式两份的承诺书，同时发放调整防控工作的提示，认真提示居民每日开展自身健康监测，外出做好个人防护等。目前，居民领取出入证、出入小区秩序良好。下沉的520名市、区、街乡干部继续在岗值守，参加出入口值守、居家观察人员生活服务等工作。

服务不减 同步启动居民生活圈保障

解封同时，丰台同步启动居民生活圈保障工作，积极做好蔬菜及生活物资供应。花乡在社区内设立了蔬菜站点，并开设生活必需品早市。新村街道与专业果蔬配送公司进行对接，协调蔬菜车为居民提供物美价廉的果蔬。同时与品牌连锁便利店对接，提供多种日常生活用品。

丰台区花乡天伦锦城居民蔬菜保障点迎来解封后第一位顾客。

此外，为消除居民在隔离期间出现恐慌、焦虑、压抑等情绪，新村街道与专业心理咨询机构对接，公布社区防疫心理服务热线，为居民提供心理疏导服务。

防控不松 严格防疫无盲点

丰台区相关负责人介绍，解封后这些社区严格实行封闭管理。记者在解封的社区看到，封闭的行人出入口已经开放，居民可以凭出入证进出，外卖快递也正逐步到达解封小区门口，所有行人、车辆出入口均有人员24小时值守，严格进行查证、测温、扫码、登记工作，非本小区居民不得入内。

而对于继续实施封闭管控的居民，社区不予发放出入证，市区街下沉人员、社区干部、志愿者、楼门长逐门逐户对接，张贴居家观察告知书，说明防控要求，明确个人责任，并将各类生活必需品、药品等送到家门口，确保居家观察人员生活无忧。

社区设立蔬菜站点

“解除封闭管控不代表放松管理防控。”值守在风格与林小区出入口的社区书记盛莉在接受记者采访时说道，“社区发放出入证比过去更加严格，对应居民进行两次核酸检测的底账发放，不符合解封条件的居民将继续实行居家观察；人员值守、测温查证也更细更严格，确保社区防控无盲点。”（丰台区委宣传部供图）