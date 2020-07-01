风雨无阻勇往直前的不竭动力

为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴是中国共产党人的初心和使命。肩负着这个初心和使命，中国共产党引领一个当时面临内忧外患的古老民族焕发新的生机活力，带领亿万人民经过艰苦奋斗过上了新生活。近百年峥嵘岁月，无论顺境还是逆境，我们党始终坚守初心和使命。今天，我们党已经成为拥有9191.4万名党员、468.1万个基层党组织的世界第一大执政党，实现了从小到大、由弱到强的历史性跨越，初心和使命始终是激励我们党不断前进的根本动力。

从诞生之日起，我们党就积极投入谋求民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福的伟大斗争中。我们党所进行的一切奋斗，从根本上说都是为了让人民过上好日子。初心和使命的激励，给了我们党面对风雨无所畏惧的勇气、开辟适合我国国情发展道路的胆识，也给了我们党刀刃向内进行自我革命的气魄。新中国成立70多年来，我国创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”，人民生活从解决温饱到总体达到小康水平，再到即将实现全面小康，我们党以近百年的不懈奋斗书写了为民造福的辉煌篇章。

在今年全国两会上，习近平总书记指出：“我们这代人有一份情结，扶一把老百姓特别是农民。社会主义道路上一个也不能少，全面小康大家一起走。”“扶一把老百姓”，正是对我们党初心使命、奋斗目标的朴实表达。怀揣这份情结，惦念万民忧乐，我们党从未懈怠。当前，全国上下正在为决胜全面建成小康社会、决战脱贫攻坚而奋斗。解决中华民族千百年来存在的绝对贫困问题，实现第一个百年奋斗目标，向第二个百年奋斗目标进军，新时代党的历史使命何其光荣，又何其艰巨。党的十八大以来，党中央对脱贫攻坚作出一系列重大部署，各部门出台一系列保障脱贫攻坚的政策文件、实施方案，几百万名第一书记、驻村干部在脱贫攻坚一线倾情投入、奉献自我。可以说，在践行初心和使命的征途上，无论面临什么挑战和压力，我们党都一往无前、始终不渝。

“与天下同利者，天下持之；擅天下之利者，天下谋之。”始终坚守为民初心的中国共产党，得到的是亿万人民发自内心、付诸行动的拥护与支持。我们党一路走来，爬坡过坎、披荆斩棘，不断从胜利走向胜利，关键在于始终紧紧依靠人民，人民群众的无穷智慧和力量是党和国家事业发展的坚实根基。在这次抗击新冠肺炎疫情斗争中，以习近平同志为核心的党中央始终要求把人民生命安全和身体健康放在第一位，不惜一切代价救治患者。广大人民群众自觉配合疫情防控斗争大局，以不同方式贡献自身力量，为疫情防控阻击战取得重大战略成果奠定了最牢固的基础。这次疫情防控再次表明，人民的拥护和支持是我们党不断前进的力量源泉。

百年大党，如何永葆先进性和纯洁性、永葆青春活力？不忘初心、牢记使命，推进自我革命，实现自我净化、自我完善、自我革新、自我提高，我们党已经对这个问题作出了响亮回答。当今世界正处于百年未有之大变局，中华民族伟大复兴正处于关键时期，前进的道路上还会有各种艰难险阻。越是艰险越向前。初心和使命给了我们党风雨无阻、勇往直前的不竭动力。在践行初心和使命中汇聚14亿人民的磅礴力量，带领全国人民奋勇前行，我们党一定能够在危机中育新机、于变局中开新局，不断走向新的胜利。

（作者为共青团中央中国特色社会主义理论体系研究中心南京航空航天大学基地研究员）

《 人民日报 》（ 2020年07月01日 10 版）