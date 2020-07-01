国家卫健委：6月30日新增确诊病例3例 均为北京本土病例

人民网北京7月1日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至6月30日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）称，6月30日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例3例，均为本土病例（均在北京）；无新增死亡病例；新增疑似病例2例，为境外输入病例（均在上海）。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者703人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例79例（无重症病例），现有疑似病例3例。累计确诊病例1918例，累计治愈出院病例1839例，无死亡病例。

情况显示，截至6月30日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例421例（其中重症病例7例），累计治愈出院病例78479例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83534例，现有疑似病例8例。累计追踪到密切接触者762744人，尚在医学观察的密切接触者6479人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者3例（境外输入3例）；当日转为确诊病例1例（无境外输入）；当日解除医学观察1例（无境外输入）；尚在医学观察无症状感染者100例（境外输入63例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例1698例。其中，香港特别行政区1205例（出院1107例，死亡7例），澳门特别行政区46例（出院45例），台湾地区447例（出院437例，死亡7例）。