确诊病例已超1000万 国际组织如何“快速响应”

目前，全球新冠肺炎确诊病例已超1000万。当传染病暴发时，一线医护人员需要诊断工具、新药物和新疫苗，这对研发技术、科研资金和研究协同提出了很高的要求。如何做到快速应对，在保证质量的同时在短期内做出成果？

创新社会企业（Development Innovation Insider）中非健康与发展项目总监赵继国指出，尽管已经发起了多项倡议以提高全球应对重大疫情暴发的能力，但现实与理想之间的差距仍令人担忧。新冠病毒的反复出现证明了快速资助疫情研究、加速药物和疫苗研发的紧迫性，全球传染病防治研究合作组织（GloPID-R）正在通过各成员，资助传染病暴发期间紧要项目的快速研发，积极遏制传染病蔓延。

共享资助项目信息，解决资金缺口

今年1月13日，GloPID-R就动员其成员和合作伙伴启动磋商，确定该领域中已获资助的研究项目，并发起紧急呼吁，协调应对新冠肺炎这一未知疾病。GloPID-R与世卫组织（WHO）一起召集关键讨论，以查明研究差距，确定研究重点并选择快速研究项目。资助机构可以据此将资金共同或单独用于特定的传染病研究计划。

2月上旬，GloPID-R成员在全球范围内启动了快速研究基金，资助新冠肺炎疫情的研究重点。例如英国国家科研与创新署（UKRI）、英国卫生部（DHSC）与GLoPID-R、WHO流行病防控研发全球协调机制（GCM）和流行病防范创新联盟（CEPI）积极合作，发布“快速响应”研究征集计划。该计划邀请英国研究人员与其他国际合作伙伴一道，针对2019新冠肺炎的疫苗开发、诊断、疗法以及传染病学、病毒的传播等相关知识提交研究提案。这一项目征集包含两个独立的部分：积极干预措施的开发；对新冠肺炎病毒的诊断和解析。英格兰首席医疗官、国家卫生研究所联合负责人克里斯·怀提表示：“此次研究征集的一个重点将放在可能对抗新冠病毒的疫苗研究上，那些有快速开发潜力的疫苗将会获得优先考虑。”

协作编制路线图，指明研发方向

2014—2016年埃博拉疫情之后，WHO制定了“研发蓝图”，明确要求在疫情暴发前开发药物和疫苗，在疫情期间加快研发活动，快速应对。依据这一蓝图，2020年2月11—12日，WHO联合GloPID-R在日内瓦举办新冠病毒研究创新论坛，全球400多位权威科研人员（线上、线下）、公共卫生官员、研究资助机构代表等参与了讨论。

2020年3月，世卫组织出版了名为《一个协作的全球研究路线图：2019新冠病毒》的阶段性报告。路线图明确了9大研发优先领域，包括交叉研究重点，并针对短期、中长期优先事项制定了未来一年内实施部分研究行动的时间表。

GloPID-R目前正在协调资助机构，在路线图中列出的9大优先领域内优化全球研究资源，避免重复浪费。GloPID-R主席亚兹丹（Yazdan Yazdanpanah）教授表示：“在世卫组织指导下，作为供资机构，我们将继续动员、协调和整合供资工作，提供所需的研究资金，以处理这场危机，阻断疫情。公平获取、共享数据，确保惠及最需要的人群，尤其是惠及低收入和中等收入国家的人群，这是我们必须始终遵循的道德准则。”

及时共享数据，增强疫情应对能力

在突发公共卫生紧急事件中，及时、透明地共享数据至关重要，这有助于指导国家公共卫生对策，为临床决策提供依据，为疫情提供区域和全球数据信息，评估公共卫生措施的有效性和安全性，增强疫情应对能力。然而，在过去的许多重大疫情中，数据共享面临诸多挑战，甚至成员内部的做法都不一致。

GloPID-R致力于及时共享数据，并制定了一套指导数据共享实践的原则，发布了公共卫生突发事件中的数据共享路线图。该路线图重点介绍资助机构可以采取何种措施来改善其受赠人共享研究数据，倡导扩大研究范围和更广泛地共享公共卫生数据，以有效地加速数据共享。

快速应对全球疫情，GloPID-R作用独特

GloPID-R成立于2013年，是一个国际研究资助机构组成的国际联盟，其成员包括英国国际发展署（DFID）、惠康基金会、比尔及梅琳达·盖茨基金会等29个国际研究资助机构，世卫组织和CEPI也积极参与该网络。他们在应对埃博拉病毒、巴西寨卡病毒、安哥拉黄热病、马达加斯加鼠疫等疫情中都提供了科研经费。

亚兹丹教授说：“GloPID-R的作用是独特的。我们确保成员资金与世卫组织研发蓝图确定的研究重点相一致，我们通过国际磋商，希望资金能用到最需要的地方。新冠肺炎疫情还在不断蔓延，GloPID-R将与世卫组织继续协同开展工作；协调资助机构和国际科研人员开展关键磋商，保持高水平的国际合作。这项工作对于今天抗击新冠肺炎疫情至关重要，将有助于改善全球在突发公共卫生事件中的准备和合作，无疑将在未来挽救更多人的生命。”

（本报记者 李 钊）