要警惕隔离人员有症状不报告

昨天下午，北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会第136场召开，北京青年报记者从会上了解到，6月29日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例7例，7人均在新发地市场工作，均在集中隔离后确诊，临床分型全部为普通型。近日，隔离人员中陆续出现了多例隔离期间发生症状不报告的情况，市疾控提醒，隔离人员出现任何身体不适均要及时报告，按要求就诊。

7名病例均在新发地市场工作

在集中隔离后发病

北京市疾控中心副主任庞星火介绍，7例病例，其中男性6例，女性1例；平均年龄55岁，最小27岁，最大70岁；按居住地划分，丰台区6例、大兴区1例。这7名病例均在新发地市场工作，均为转运至集中隔离点进行集中医学观察后确诊。

病例1、病例2、病例3均为新发地市场个体经营人员，6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性。6月29日确诊，临床分型为普通型。病例4和病例5为新发地市场保洁员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月27日核酸检测结果为阳性，6月29日确诊，临床分型为普通型。病例6和病例7为新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，后出现发热、乏力等症状，6月29日确诊，临床分型为普通型。

集中隔离期间

有病例出现症状未报告

庞星火介绍了每名病例的具体情况，有病例出现症状未报告，具体为病例5，男，63岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地电商产业园南苑西路346号平房，新发地市场保洁员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月20日出现咳嗽等症状，未报告、未服药。6月27日核酸检测结果为阳性，6月28日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月29日确诊，临床分型为普通型。

有的病例集中隔离十多天后才出现症状，具体为病例6，男，27岁，住址为丰台区花乡（地区）巴庄子，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日出现发热、乏力等症状，6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。当日由120救护车转运至地坛医院就诊，6月29日核酸检测结果为阳性，当日确诊，临床分型为普通型。

本市6月29日新增一名70岁的女性病例，具体情况为病例7，住址为大兴区西红门（地区）镇星光巷7号保利达公寓，新发地市场个体经营人员。6月12日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月27日出现发热等症状，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日由120救护车转运至地坛医院就诊，核酸检测结果为阳性，6月29日确诊，临床分型为普通型。

隔离人员出现任何身体不适

均要及时报告

庞星火介绍，近日，隔离人员中陆续出现了多例隔离期间发生症状不报告的情况，部分患者因症状轻微未报告。提醒广大市民朋友，新冠肺炎病毒致病机理复杂，疾病特征有待进一步研究。症状多样、不典型，不易引起重视。当前疫情防控形势依然严峻，切不能掉以轻心，日常要做好个人防护，关注健康状况，出现不适症状要全程做好防护，及时就医。集中隔离、居家隔离人员请严格按照隔离要求，调整心态，坚持做到不外出，每日监测报告体温，出现任何身体不适均要及时报告，按要求就诊；配合做好检验检测和环境消毒。

北京市委宣传部副部长徐和建介绍，疫情防控形势趋稳向好，但仍处在最吃劲儿的关头，要咬紧牙关，慎终如始抓好疫情防控。

文/本报记者 李泽伟 解丽

重点

已出院病例没有人传人现象

在昨日的发布会上，北京地坛医院副院长吴国安介绍了6月11日以来收治新冠确诊病例的情况。其明确，从目前本市已出院病例来看，并未出现人传人现象。

据了解，6月11日新发地市场出现聚集性病例以来，所有病例都集中收治在地坛医院。在6月29日首例病例康复出院后，昨日又有一名确诊病例刘某某康复出院。

截至6月29日24时，北京地坛医院累计收治确诊病例325例，其中男性181人，女性144人，平均年龄42岁，最大年龄86岁，最小1岁7个月。其中轻型病例56例，普通型病例262例，重型病例4例，危重型病例3例。

吴国安指出，目前该院收治能力达到1070张床。同时，曾参加援鄂医疗队、具有丰富救治经验的协和医院杜斌、朝阳医院童朝晖、宣武医院姜利、北京中医医院刘清泉等危重症和中医救治专家，以及参加小汤山医院救治的医疗力量集中到地坛医院共同参与救治，目前共抽调了市属18家医院105名医护人员。

吴国安透露，地坛医院成立了多学科救治专家组，每天两次对病人进行筛检，及时评估病情变化，研究制定“一人一策”个体化治疗方案。“我们对轻型和普通型患者以中医药治疗为主、西医对症治疗，重症和危重症采取中西医并重治疗。目前中医药治疗率达到100%。”吴国安说。

对于危重型病例的救治，吴国安介绍说，会将符合重症病例条件的及时转入ICU病房或重症病房，加强监护。据统计，截至6月29日24时，地坛医院累计收治危重症4例、重症20例，重症和危重症占7.4%，明显低于今年1～4月份收治的国内和境外患者中的情况。其中1人曾应用ECMO联合呼吸机支持，3人单独应用有创呼吸机支持，3人应用无创呼吸机，17人应用经鼻高流量氧疗。有22名危重型和重型患者使用康复期血浆治疗，其中19名患者病情得到有效改善。目前已有1例危重型患者转为重型，16例重型患者转为普通型。

吴国安表示，今后一段时间，预计将有更多患者康复出院，回归社区，回归家庭，回归正常工作和生活。同时，他明确，对于痊愈出院的患者依然要实行14天的集中隔离，定期复查。“另一方面，从目前已经出院的病例来看，还没有发现过人传人的现象。”

文/本报记者 解丽 李泽伟

急危重症患者核酸检测绿色通道建立

在昨日的发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊指出，北京各医疗机构按照“分类处置、重症优先，绿色通道、个性安排，缓冲隔离、加强防护”的要求，一手抓实疫情常态化防控，一手抓好医疗服务。

其一就是全力保障急危重症患者救治。要求三级综合医院严格落实常态化疫情防控相关规定，设立急危重症患者住院综合过渡（缓冲）病房，依据患者病情做好分级分类筛查，采取“隔床”或一间单人等收治方式，降低院内交叉感染潜在风险。医疗机构在做好防护的基础上，建立急危重症患者救治绿色通道，设置应急隔离区和缓冲区，用于暂未取得核酸检测结果等情况下急危重症患者的应急救治。建立急危重症患者核酸检测绿色通道，加急出具检测结果，有条件的医疗机构可采用已获批上市的核酸快速检测技术，缩短急危重症患者检测时间，利于从快救治。

其二是要求各区指定一所区域医疗中心作为中高风险地区居民救治的医院，对采取封控措施的小区（村），派出医疗队巡诊，主动服务，确保小区（村）患者有效救治。

同时，为了保障疫情防控常态化期间应急手术、介入诊疗和血透患者的安全救治，要建立急性脑出血、急性心肌梗死、严重创伤、消化道大出血、高危孕产妇、主动脉夹层等急危重症患者手术等处置的应急机制。及时收治急危重症、恶性肿瘤等患者，优先开展急性心肌梗死等急危重症患者、威胁患者安全、影响患者远期生存质量的介入诊疗操作。做好血透患者流行病学史问询，开展透析患者核酸检测筛查；对暂未排除新冠肺炎的患者或中高风险地区隔离期患者进行血液透析时，采取预约方式，设立专门时段、专门区域，专人对接做好医疗服务工作。

高小俊强调，全市具备新冠肺炎核酸检测能力的医疗卫生机构出具的检测结果实现全市互认，原则上24小时内不重复核酸检测，超出24小时的结果由医疗机构根据患者流行病学史、症状等综合研判。

此外，高小俊指出，二级以上医疗机构非急诊全面预约要实行常态化机制，通过分时段精准预约、调整上下午号源比例、推进检验检查预约，拓展预约途径，改善门诊秩序，引导患者错峰就诊。

文/本报记者 解丽 李泽伟

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新发地周边12个封闭管控小区依规解封

本报讯（记者 蒲长廷）北京青年报记者了解到，近日，针对新发地市场相关人员解除隔离观察程序及处置策略，经专家进行评估，北京市提出实施分类解除隔离观察的程序与策略。丰台区邀请疾控专家根据检测结果，对新发地周边12个实行封闭管控小区提出解封方案。从6月30日起，5个管控期间无病例的小区解除封闭管控；对出现病例的经营者乐园及6个小区的14个单元按照末次病例环境消杀日后继续实行14天封闭管控。5月30日进出过牛羊肉大厅的人员及同住人员继续居家观察，其他居民解除管控进行封闭管理。

北青报记者了解到，为做好解封工作，6月30日起，社区向居民发放统一制作的印有实名信息的出入证，并签署一式两份的承诺书。同时发放调整防控工作的提示，提醒居民每日开展自身健康监测，外出做好个人防护等。目前，居民领取出入证、出入小区秩序良好。下沉的520名市、区、街乡干部继续在岗值守，参加出入口值守、居家观察人员生活服务等工作。解封同时，丰台区同步启动居民生活圈保障工作，积极做好蔬菜及生活物资供应。