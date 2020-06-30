北京10.4万快递小哥进行核酸检测 结果全部阴性

人民网北京6月30日电 国家邮政局今天发布消息，截至6月27日24时，北京市主要品牌寄递企业已按计划完成核酸检测任务，累计检测104807人，已反馈结果全部为阴性。

据了解，为加强全行业疫情防控和从业人员权益保护，更好满足疫情期间首都民众寄递服务需求，自6月19日起，在北京市邮政管理局的指导推动下，北京市邮政、快递企业陆续安排一线从业人员全员参加核酸检测，按品牌、按区域划分工作重点，积极与市、区防控部门协作配合，共同推进各项工作，如期完成了核酸检测任务。

“做检测不仅是对自己负责，同时也是对客户负责。”中通北京花园桥网点业务员李杰表示，每天早上出发派件前，网点都会为业务员测量体温，并提供防护装备。“我们在车里备有洗手液、一次性手套和口罩，以确保我们自己和顾客的安全。”

当前，北京疫情形势依然严峻复杂,防控工作仍处在最紧要、最吃劲儿的关头。寄递企业在做好疫情防控的同时也在全力保障生活物资的配送。北京邮政利用线下28家邮政惠民生活驿站及线上“邮政菜单”微信服务号，为北京市民提供新鲜果蔬供货及同城配送服务。京东快递联合河北高碑店农副产品集散基地设立保供物流调度中心，全力保障北京市民的餐桌食材。北京圆通成立了“百人战疫应急服务小分队”，主要由参加新中国成立70周年群众游行庆典的快递小哥组成，在为市民做好快递服务的同时，也随时到支援社区居民的蔬菜配送等。

北京市邮政管理局相关负责人表示，将在全行业从业人员基本完成核酸检测基础上，督促企业全面落实疫情防控主体责任，加强员工自身的防护和场所、车辆的消杀，进一步扩大“北京健康宝”应用场景和范围，切实做好当前形势下全市邮政快递业新冠肺炎疫情防控工作。

按照计划，国家邮政局将继续组织邮政快递企业通过统筹各类资源、优化网络路由、采取智能箱投递、快递服务站投递等方式，重点保障好居民食品、日用品等各类物资递送供应；督导全行业严格执行最新版的疫情防控期间邮政快递生产作业场所操作规范，科学佩戴口罩，减少人员聚焦，加强生产作业场所和邮件快件的通风消毒等措施，确保从业人员和消费者的生命安全和身体健康。