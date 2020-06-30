2020大健康产业（重庆）博览会/第五届双品汇开幕

6月29日，2020大健康产业（重庆）博览会/第五届双品汇在重庆南坪国际会展中心开幕。中国医药物资协会执行会长兼秘书长刘忠良、重庆市药品监督管理局副局长柏朝诗、中国医药物资协会智库首席专家/中国医药报社原社长方贤业、原杭州市食品药品监督管理局局长/浙江省医药行业协会原会长/中国医药物资协会政策研究所所长郭泰鸿、中国医药物资协会常务副会长高毅、刘建国、高元坤、李文杰、刘亚蜀、监事长徐郁平、全国政协委员/中国医药物资协会副会长林凡儒、全国人大代表/中国医药物资协会副会长赵超、副会长唐先伟、樊广明、刘景萍、唐贤敏、刘昭华、柳杨、兰增金、汪建峰、于志刚、朱惠雄、周立、邱勇强、淦吉银、郭亚洲、李月东、曲文浩、张文杰、袁武杰、刘焕高、张自强、熊员盛、卢兆祥、邓来义、齐丽、陈新、陈峰、孙冬、李传赵、陶文平、刘芦萍、郭洪伟、杨贵元、李德宏、郭夏、游洪涛、汪新、王文军、张建新、张虎、张潇臻、汪功积、何家乐、王李珏、邓金花、王麟、祁伟鹏、王耀武、高畅、卢光辉以及医药工业企业代表及媒体记者出席会议。

唐先伟作为大会组委会主席，首先代表第五届双品汇组委会致辞。他表示，本届大会以“连接重构 进击产业新十年”为主题，从大势到政策，从模式到生态，从困局到突破，从连接到重构，智寻共进之道、突围之法。伴随着互联网+、人工智能和大数据的不断深化应用，对医药这一传统行业产生着革命性的影响，医药产业已处在更快发展、更大挑战的关键时刻，更加需要各位领导和企业家传经送宝，让工业与药店同心，让医药与国民同行，开创大健康产业的新时代。

高毅发表致辞称， 过去的半年时间，全体医药人一直坚守奋斗在一线，成为疫情防控的一支重要力量，义不容辞承担起医药人的职责与担当。身为医药人，有责任、有义务做好健康服务，做好“中国医药品牌”。双品汇已经举办了5届，成为连锁药店品牌、医药工业品牌战略工作研讨的重要窗口，成为增进彼此交流的独特平台。希望大家利用好这个平台，脚踏实地、各抒己见、激荡智慧，共同努力，携手前进。

高元坤表示，受新冠肺炎疫情影响，目前国内经济下行压力增大，实体经济遇到困难。整个医药行业应该携起手来，坚持传承创新发展，发挥中医药独特优势和价值作用；坚持安全有效根本要求，促进中医药事业和产业高质量融合发展；坚持中医药与西医药相互补充协调发展，服务人民群众健康福祉，为人类健康作出新的更大的贡献。

柏朝诗称，重庆市委市政府高度重视医药产业发展，相继出台了加快医药产业发展的行动计划2020至2025等政策措施，严审药品安全底线，促进药品高质量发展，重庆医药经济发展稳中向好。

随后由刘忠良、柏朝诗、方贤业、郭泰鸿、高毅、刘建国、高元坤、李文杰、刘亚蜀、徐郁平、林凡儒、赵超、唐先伟、刘景萍以及国药控股国大药房有限公司总经理赵小川、太极集团有限公司董事局主席李阳春、华润三九医药股份有限公司总裁邱华伟、山西振东健康产业集团有限公司董事长李安平、东阿阿胶股份有限公司党委书记/总裁高登锋、拜耳医药保健有限公司副总裁蒋以希、青岛双鲸药业股份有限公司CEO张大勇、苏州全亿健康药房连锁有限公司CEO杨建国、扬子江药业集团有限公司副董事长徐浩宇共同启动，正式拉开2020大健康产业（重庆）博览会/第五届双品汇大幕。

开幕式上，中国医药物资协会中医药服务创新工作委员会举行成立仪式。方贤业、高元坤、高毅、李文杰、赵超、林凡儒、唐先伟、刘景萍、何家乐、汪功积、赵小川、李安平以及中国医药物资协会中医药服务创新工作委员会秘书长吴宝康共同按下按钮，宣布中医药服务创新工作委员会正式成立。

为此，本次大会举行了2020中医药文化传承与创新10大功勋人物颁奖仪式，向坚持传承与创新中医药产业的卓越功勋人物致敬。