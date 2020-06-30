北京疾控通报新增确诊病例流调情况

6月28日本市新增7例确诊病例

本报讯（记者 贾晓宏）6月28日，本市新增报告7例确诊病例，其中丰台区5例、大兴区2例。

6月28日0时至24时，本市新增报告本地确诊病例7例、疑似病例4例、无症状感染者1例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例、无症状感染者。

6月11日0时至6月28日24时，本市累计报告本地确诊病例318例。尚在观察的无症状感染者26例。

6月11日0时至6月28日24时，本市无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

本报讯（记者 李祺瑶 牛伟坤）昨天，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，市疾控中心副主任庞星火通报确诊病例流行病学调查情况，提醒隔离人员要严格遵守防疫要求，严禁外出，如有不适及时报告，按要求就诊。

6月28日0时至24时，本市新增新冠肺炎确诊病例7例，其中男性3例，女性4例；平均年龄38岁，最小25岁，最大56岁；按居住地划分，丰台区5例、大兴区2例。

疾控部门提醒，当前疫情防控关键时期，切不能掉以轻心。各行各业、街道社区、乡村和单位都要高标准落实防控措施。市民要继续保持防护意识，遵守相关防疫指引，科学规范佩戴口罩，勤洗手，常通风，不扎堆，不聚会，保持安全的社交距离，共同做好疫情防控工作。如果自己和家人出现发热、咳嗽、咽痛等症状，不带病上班，一定要全程做好个人防护，及时就近到发热门诊就诊，以免耽误病情或造成疾病传播。隔离人员要严格遵守防疫要求，严禁外出，做好每日体温和症状监测，出现任何身体不适及时报告，按要求就诊。

6月28日确诊病例流调情况：

病例1：女，31岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性，6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日确诊，临床分型为轻型。

病例2：女，42岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地国际名酒城，新发地市场个体经营人员。6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察；6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例3：女，25岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地市场，近1年在大兴区黄村做家教，父母为新发地市场个体经营人员，平时与父母同住，6月14日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月16日被确定为确诊病例的密切接触者。6月26日核酸检测结果为阳性，6月27日由120救护车转运至昌平区医院就诊，6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例4：男，37岁，住址为丰台区丰台街道东大街，保安。6月16日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察；6月26日核酸检测结果为阳性，6月27日出现发热等症状，当日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例5：女，56岁，住址为丰台区新村街道银地家园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例6：男，33岁，住址为大兴区黄村（地区）孙村首创悦都汇，公司职员。岳父母家中有确诊病例，3岁女儿为密切接触者，6月14日起居家照顾女儿未外出。6月26日患者出现发热、腹部不适等症状，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性，6月28日确诊，临床分型为轻型。

病例7：男，40岁，住址为大兴区北臧村镇皮各庄三村，大兴区顺和源美食广场麻辣香锅店经营人员，店铺食材主要来源于新发地市场。6月15日至6月25日居家隔离，6月26日出现发热症状，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性。6月28日确诊，临床分型为普通型。

6月27日确诊病例流调情况：

病例1：女，25岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，无业，日常主要在家看护孩子，同住的两位家人均为确诊病例。6月26日出现鼻塞等症状，自行服药后症状缓解。6月27日核酸检测结果为阳性。当日确诊，临床分型为轻型。

病例2：男，43岁，住址为丰台区花乡（地区）宜兰园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日出现发热症状，核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，当日确诊，临床分型为普通型。