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北京已完成外卖、快递等人员核酸检测采样118万人

2020年06月30日08:39 来源：新华网

29日下午，在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市市场监督管理局副局长陈言楷介绍，新发地聚集性疫情发生以来，北京推动农贸市场、餐饮食堂、商超、外卖、快递、美发美容等行业所有从业人员开展核酸检测采样工作，已完成采样118万人。

陈言楷介绍，6月15日以来，北京共摸排15.7万家市场经营主体，包括319家农贸市场，8.2万家餐饮食堂，商超、便利店、菜店等5.9万家以及1.6万家美发美容店。截至目前，10.6万家已开业场所每日均按照消毒指引要求规范完成环境消杀工作。

近3日，北京共出动执法人员3.1万人次，检查各类市场主体2.9万家次，对检查过程中发现的防疫问题已全部整改到位。陈言楷介绍，北京市严肃查处借疫情防控哄抬价格等违法行为，坚决维护市场价格平稳有序。6月12日以来，共出动价格执法人员1.97万人次，检查商户2万余户。（记者 盖博铭）

(责编：许心怡、许晓华)


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