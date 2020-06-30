务求长江流域禁捕取得扎实成效

新华社北京6月29日电 （记者赵超）中共中央政治局常委、国务院副总理韩正28日在北京出席长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作推进电视电话会议并讲话。会议深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，贯彻落实党中央、国务院决策部署，进一步对长江流域重点水域禁捕和退捕渔民安置保障工作作出布置。

韩正强调，长江“十年禁渔”是以习近平同志为核心的党中央作出的重大决策，是扭转长江生态环境恶化趋势的关键之举。要切实把思想认识和行动统一到党中央、国务院决策部署上来，提高政治站位，坚持问题导向，务求取得扎实成效，形成示范效应，推动长江共抓大保护和长江经济带绿色发展行稳致远。

韩正表示，长江禁捕退捕是一场硬仗，要抓住关键环节，抓好重点工作，按期保质完成各项任务。要抓好精准建档立卡这个重要基础，抓紧进行全面彻底清查，逐船逐人登记造册，为实施精准退捕提供依据。要抓好退捕船网处置这个关键，确保按时实现“清船”“清网”“清江”“清湖”，并尽快发放补偿资金，保障渔民合法权益。要抓好退捕渔民转产安置和生计保障这个根本，多措并举拓宽退捕渔民转产就业渠道，积极探索做好退捕渔民社会保障、搬迁安置等工作。要抓好执法监督这个重要保障，重拳出击整治非法捕捞，从源头和终端斩断地下产业链，鼓励群众和媒体举报监督。要抓好资金保障这个必要支撑，按照中央奖补、地方为主的原则，把财政资金及时拨付到位，加大对重点工作的财力支持。要加强组织领导，健全工作机制，夯实地方主体责任，强化督导考核，坚决打赢长江流域禁捕退捕这场攻坚战。

中共中央政治局委员、国务院副总理胡春华出席会议并讲话。国务院有关部门负责同志在主会场参加会议，长江沿线有关省（市）人民政府及相关部门负责同志，禁捕重点市（地）、县（区、市）人民政府负责同志等在分会场参加会议。安徽、江西、湖北、湖南省人民政府和农业农村部、市场监管总局、公安部负责同志作了发言。