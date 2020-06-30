本报北京6月29日电 6月以来江南、华南、西南暴雨明显增多，多地发生洪涝地质灾害，当前我国已进入防汛抗洪关键期。各地各部门全力做好防汛抗洪工作，把确保人民生命安全放在第一位。国家防总组织召开专题会议，要求各地各有关部门全力防范山洪与中小河流洪水，近期紧盯西南地区和长江下游沿岸中小河流，督促地方排查风险隐患，严密监视强降雨落区，及时转移危险区人员，全力避免人员伤亡；紧盯淮河流域、太湖流域水情变化，严密监视黄河、海河、松辽流域水情，紧盯防范洪灾的“拦、分、蓄、滞、排”和抢险救援等各项措施的实施；及时调运中央防汛抢险物资支援，积极主动协助地方抗洪抢险救援。

受南方地区持续强降雨影响，27日12时至28日12时，太湖发生2020年第1号洪水；四川大渡河泸定江段及支流小金川、嘉陵江上游支流热尔河，重庆长江上游支流塘河、綦江及支流蒲河、嘉陵江下游支流小安溪等25条河流发生超警以上洪水，超警幅度0.03—4.82米，其中四川小金川、重庆塘河等9条中小河流超保0.02—3.32米。

26日18时至27日1时，四川凉山彝族自治州冕宁县遭遇强降雨。此次短时强降雨引发特大山洪。截至28日16时，灾害已导致12人遇难、10人失联。当地共计2100户9880多人受灾，灾害致农作物受灾500公顷。截至29日17时，当地已安置群众1778户5630余人，其中集中安置2280余人、分散安置3350余人。

27日8时至28日8时，重庆28个区县出现暴雨天气过程。受降雨影响，涪陵黎香溪等9条中小河流出现超保证水位洪水。27日4时至28日11时，黔江区遭遇今年以来最强降雨，洪涝造成全区30个街道乡镇的道路、房屋、农作物不同程度受灾。灾情发生后，黔江区迅速组织干部、群众全力以赴抢险救灾和生产自救。

27日以来，强降雨袭击湖北多地，造成城区渍涝，道路交通受阻。据湖北省应急管理厅统计，截至29日19时，强降雨过程造成十堰、宜昌、襄阳、荆门等13个市州57个县（市、区）149.3万人受灾，紧急转移安置1.06万人。截至29日15时，湖北全省面雨量达301.2毫米，1081座水库超汛限水位。28日11时，湖北正式启动水旱灾害防御Ⅳ级应急响应。

中央气象台29日18时继续发布暴雨蓝色预警，预计29日20时至30日20时，四川东南部、云南东北部、贵州大部、湖南北部、山东西部等地部分地区有大到暴雨。7月1日至2日江南降雨将减弱，但西南地区东部等地仍将有大到暴雨、局地大暴雨。

（综合本报记者丁怡婷、王浩、张文、宋豪新、王永战、刘新吾、田豆豆、范昊天、赵贝佳报道）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 14 版）