人民至上 生命至上
卢 涛
6月以来，我国江南、华南、西南暴雨明显增多，多地发生洪涝地质灾害，各地区各有关部门坚决贯彻党中央决策部署，全力做好洪涝地质灾害防御和应急抢险救援等工作，防灾救灾取得积极成效。
汛情就是命令！国家防总第一时间启动防汛Ⅳ级应急响应，国家减灾委、应急管理部紧急启动国家Ⅳ级救灾应急响应，水利部门调度水库拦洪削峰、发送山洪预警信息，气象部门抓紧研判、及时预报雨情，各部门协同联动，抢险救灾工作迅速展开。武警部队紧急投入兵力，消防救援队伍雨中逆行，营救受困群众、搬运转移物资、清理疏通道路……面对险情，他们冲锋在前，只为守护百姓平安。周密部署和高效行动，是防大汛、抢大险、救大灾、保安全的强大信心和底气。
人民至上、生命至上。牢固树立底线思维和忧患意识，落实各项防灾减灾措施，面对暴风雨，让我们众志成城，齐心协力筑牢生命安全防线！
《 人民日报 》（ 2020年06月30日 10 版）
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