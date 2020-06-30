党旗在抗疫一线高高飘扬

“石书记，我的核酸检测结果出来了，是阴性，谢谢您！”6月15日下午，北京市朝阳区大屯街道安慧东里社区党委书记石立君接到了社区居民柴大妈的感谢电话。而6月13日晚，被排查发现有新发地市场活动史的柴大妈，第一次被动员去做核酸检测时还不大情愿。石立君一面给柴大妈送上备好的一次性医用口罩，一面耐心细致地做她的思想工作，终于在晚八点半把她送到了规定的检测地点进行检测。当天晚上，整理上报数据、挨家挨户敲门、动员居民做核酸检测……石立君和社区党委的其他5名同志忙活了整整一个通宵。

这是在今年的新冠肺炎疫情防控中，全国各级基层党组织和广大党员积极参与疫情防控的一个生动镜头。疫情发生以来，各级基层党组织积极发挥战斗堡垒作用，广大党员身先士卒，让党旗在抗疫一线高高飘扬，为打赢疫情防控阻击战提供坚强保障。

村、社区党组织参与疫情防控工作实现全覆盖。全国参与疫情防控的建制村基层党组织67.7万个，城市社区基层党组织30.2万个，覆盖了全国54.2万个村和6.4万个社区。在农村，有88.3万名“第一书记”、驻村工作队员就地参加疫情防控。在社区，有846.1万名党员到社区报到参加疫情防控和志愿服务，有231.6万名社区专兼职网格员参与疫情防控。抽调到村、社区从事疫情防控、照护服务等工作的党员、干部有1049.9万名，其中机关事业单位工作人员701.3万名。

广大党员在抗疫一线发挥主力军、排头兵作用。哪里最危险、哪里最艰苦、哪里最需要，哪里就有广大党员拼搏战斗的身影。全国在抗疫一线从事疫情防控工作的党员、干部3914.4万名，其中党员2977.1万名，占76.1%。全国参与疫情防控的志愿者2369.8万名，其中党员1326.2万名，占56.0%。援鄂医疗队4.3万人中，党员2.4万名，占56.1%。其中，有396名党员、干部在抗疫一线因公殉职（牺牲），有2337名党员、干部在参与疫情防控工作中感染新冠肺炎。

临时党组织在抗疫斗争中发挥重要作用。在抗疫一线共建立临时党组织24.4万个，其中临时党委2061个，临时党总支2292个，临时党支部23.9万个，做到抗疫斗争开展到哪里，党的组织就建到哪里，党组织的作用就发挥到哪里。驰援湖北的346支医疗队分别建立临时党委、党总支、党支部，共建立临时党组织1661个，实现党的组织全覆盖。在村、社区疫情检查卡点和照护服务、志愿服务队伍中建立临时党组织17.5万个；在事业单位建立临时党组织3.1万个；在国有企业、“两新”组织生产突击队、攻坚小组中建立临时党组织1.5万个。

抗疫一线干部、群众入党热情高涨。受到广大党员不畏生死、英勇奋斗先进事迹的感召，一大批战斗在抗疫一线的先进分子积极向党组织靠拢，共有44.0万人提出入党申请。在抗疫一线共发展党员2.5万名。在新发展的党员中，“90后”8209名，占总数的32.8%。

一批在抗疫中表现突出的基层党组织和党员、干部得到激励关爱。各级党组织把防控疫情斗争作为培养锻炼和考察识别干部的主战场，在疫情防控工作中提拔领导干部5520名，形成“用好一个人、激励一大片”的带动效应。共及时性表彰优秀共产党员23495名，其中，省级表彰76名，市级表彰2671名，县级表彰19259名；表彰先进基层党组织4604个，其中省级表彰16个，市级表彰587个，县级表彰3687个。

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 04 版）