“中国疫情防控取得重大战略成果，尼日利亚与中国开展抗疫合作，可以不断提升抗击疫情的能力和水平。”尼日利亚医疗协会主席因诺森特·乌贾日前接受本报记者采访时表示，尼方希望进一步加强与中国在疫苗研发、临床试验以及传统医学等领域的合作，共同维护两国人民生命安全和身体健康。

乌贾指出，尼日利亚防疫物资存在缺口，应对疫情经验也相对不足。中国及时分享防治经验，并给予尼方大力支持，为助力尼日利亚及其他非洲国家抗击疫情作出了重要贡献。例如，中资企业在尼日利亚协助当地政府修建方舱医院并提供医疗物资援助，有力提升了当地医疗机构应对疫情的接诊能力和治疗水平。“中方为我们抗疫提供了实实在在的帮助。”

乌贾说，在日前举行的中非团结抗疫特别峰会上，中方提出了一系列重要倡议和合作举措，如继续向非洲国家提供物资援助、派遣医疗专家组、协助非方来华采购抗疫物资、加快中非友好医院建设和中非对口医院合作等，并承诺新冠疫苗研发完成并投入使用后，愿率先惠及非洲国家。“这些举措无疑将为非洲各国控制疫情起到至关重要的作用。”

“尼中医疗合作前景广阔，将进一步惠及两国乃至非洲人民。”乌贾表示，两国在传统医学领域的合作大有可为，期待未来可以通过与中国的技术合作、经验共享，对传统草药成分和功效进行分析研究，提取活性成分。“尼日利亚医疗协会愿不遗余力推动与中国医疗机构组织携手合作，分享知识与经验，进一步提升两国医疗水平。”

（本报阿布贾电）

《 人民日报 》（ 2020年06月30日 03 版）