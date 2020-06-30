教育部等十部门发文：坚决防止因疫情造成新的辍学

本报北京6月29日电（中青报·中青网记者 樊未晨）近日，教育部等10部门联合印发《关于进一步加强控辍保学工作 健全义务教育有保障长效机制的若干意见》（以下简称《意见》）提出要坚决防止因疫情造成新的辍学，要确保除身体原因不具备学习条件外，贫困家庭义务教育阶段适龄儿童少年不失学辍学，确保2020年全国九年义务教育巩固率达到95%。

据教育部统计，截至6月14日，全国义务教育阶段辍学学生人数由2019年年初的60万人减少至6781人，下降了近99%，其中建档立卡贫困家庭辍学学生人数由20万人降至97人；52个未摘帽贫困县辍学学生人数由8.2万人减少至433人，下降了99.5%。

《意见》要求挂牌督战重点地区，以52个未摘帽县为主战场，以“三区三州”为决战地，以控辍保学为主攻点，从政策、资金、项目上给予倾斜支持。全面梳理已复学和仍辍学学生情况，一人一案制定工作方案，继续加大劝返力度，确保建档立卡贫困家庭辍学学生今年秋季学期全部应返尽返。

《意见》要求突出工作重点，切实解决因学习困难、外出打工、早婚早育、信教而辍学等问题。对学习困难辍学学生，要建立学有困难学生帮扶制度，有针对性地制定教学计划，通过插班、单独编班、普职融合等多种方式做好教育安置工作；对外出打工辍学学生，会同公安、人力资源和社会保障部门建立协作劝返机制，及时相互通报信息，严厉打击使用童工违法犯罪行为；对早婚早育辍学学生，要在严格禁止、依法依规处罚的基础上，认真做好这类适龄儿童少年的劝返复学工作，给予特殊关怀；对因信教而辍学学生，严格落实宪法和法律相关规定，严禁利用宗教妨碍国家教育制度的实施，会同有关部门依法依规共同做好劝返复学工作。

来源：中国青年报