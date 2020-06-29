北京发生公厕被感染病例 专家揭秘“中招”原因提示三大注意事项

人民网北京6月29日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，国家卫生健康委专家组专家、中国疾病预防控制中心应急中心副主任施国庆分析了北京市确诊病例中通过卫生间感染的病例情况。

施国庆表示，新冠病毒主要通过两种方式传播：一是直接传播，通过感染者咳嗽、说话吐出飞沫，导致近距离接触的人员感染；二是间接传播，也就是通过接触被感染者呼吸道飞沫污染的物品、污染的环境而感染，此外，在特殊情况下，也存在其他间接传播的可能性。

6月22日北京公布的病例中，经调查有个别病例曾经去过此前有过确诊病例的小区上过公共卫生间。施国庆表示，公共卫生间是被很多人使用过的场所，如果新冠肺炎病毒感染者使用过，其他人存在被把手和冲水按钮等部位感染的可能性，也不排除粪便污染环境以及空气的可能。

施国庆提示，相关单位要做好卫生间的清理以及经常性的消毒，保持卫生间的通风良好，保持厕所的冲水良好、没有堵塞。要配备洗手设施以及消毒液，个人要有良好的如厕卫生习惯。

在使用公共卫生间时，一要坚持戴口罩，与他人保持一米以上的距离。二要小心谨慎，减少接触可能受到污染的厕所环境表面。三是尽量减少如厕的时间，如厕后，要及时洗手和消毒。四是要防止自己污染卫生间环境以及表面，防止粪便污染环境。