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北京：重点加强对农村地区和城乡结合部地区公共厕所消杀

2020年06月29日18:50 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京6月29日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖介绍，北京抓细抓实社区防控，各社区（村）要继续严格落实封闭式管理，社区（村）卡口要保持24小时值守，执行好测温、查证、验码、登记等防控措施。

　　要做好居家观察人员的服务，提供生活物品采购、代扔垃圾等保障，确保在观人员“足不出户”。对不遵守居家观察规定、违规外出的人员，一律转入集中观察，观察期重新计算，费用自理。

　　社区（村）还要做好电梯、楼道、公共座椅、健身器材、垃圾箱等公共部位、重点区域的清洁消毒，特别是农村地区和城乡结合部地区，要重点加强对公共厕所的消杀，根据人流量动态调整消毒频次，人流高峰时段应随用随消。

　　社区内的宾馆、餐馆、超市、小门店等经营场所和公共场所，也要落实好测温、验码、限流等防控措施，防止疫情传播风险。

(责编：许晓华、李轶群)


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