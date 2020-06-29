北京严格集中观察点规范管理 在观人员做到“足不出门”

人民网北京6月29日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组社区防控组办公室成员、北京市委组织部部务委员徐颖介绍，设置集中观察点是阻断病毒传播、控制疫情扩散的重要措施。所有集中观察点都要严格按照相关防控指引，进行严格管理。落实主体责任，由属地会同相关部门，抽调专门力量，组建工作专班，明确责任人，认真履行管理职责，加强常态化安全隐患排查和日常监督管理。

切实做好在观人员的医学观察，除儿童、病人等确需他人照顾的人员外，必须单人单间居住。规范进行健康监测，每日至少2次主动询问健康状况，上门测量体温，做好记录，发现健康状况异常的，立即进行转诊。

严格实行封闭管理，除工作人员外，严格限制人员进出。合理设置清洁区、半污染区和污染区，加强环境卫生管理，每个房间要保证独立通风，严格规范做好环境消杀，每日进行厕所消毒，做好消杀记录，并及时清运医疗废弃物。

加强食品安全管理，对餐饮用具严格进行清洁消毒。规范用电用火用气安全行为，确保消防安全。同时，对在观人员要加强关心关爱，做好各项生活服务保障，关注心理健康，确保在观人员过得舒心安心。

在观人员要严格执行集中观察的各项规定，做到“足不出门”，不要出屋随意走动，不要在楼道散步，更不要互相串门。关注自身健康状况，主动配合医护人员的健康监测工作，一旦出现发热、干咳、乏力、咽痛、腹泻、嗅觉味觉异常等症状，要立即主动向工作人员报告。同时，也请在观人员放松心情，消除担忧和顾虑，保持正常的生活作息规律，轻松愉快度过这段观察时间。