北京一确诊患者为家庭教师 父母为新发地经营人员

人民网北京6月29日电 （董兆瑞）今天下午，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火通报：6月28日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例7例，其中男性3例，女性4例；平均年龄38岁，最小25岁，最大56岁；按居住地划分，丰台区5例、大兴区2例。现将确诊病例具体情况通报如下：

病例1，女，31岁，住址为丰台区花乡（地区）经营者乐园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月26日核酸检测结果为阳性，6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日确诊，临床分型为轻型。

病例2，女，42岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地国际名酒城，新发地市场个体经营人员。6月19日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察；6月27日核酸检测结果为阳性，由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例3，女，25岁，住址为丰台区花乡（地区）新发地市场，近1年在大兴区黄村做家教，父母为新发地市场个体经营人员，平时与父母同住，6月14日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察。6月16日被确定为确诊病例的密切接触者。6月26日核酸检测结果为阳性，6月27日由120救护车转运至昌平区医院就诊，6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例4，男，37岁，住址为丰台区丰台街道东大街，保安。6月16日被确定为确诊病例的密切接触者，由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察；6月26日核酸检测结果为阳性，6月27日出现发热等症状，当日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊。6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例5，女，56岁，住址为丰台区新村街道银地家园，新发地市场个体经营人员。6月13日由专车转运至集中隔离点进行集中医学观察，6月26日核酸检测结果为阳性。6月27日由120救护车转运至丰台中西医结合医院就诊，6月28日确诊，临床分型为普通型。

病例6，男，33岁，住址为大兴区黄村（地区）孙村首创悦都汇，公司职员。岳父母家中有确诊病例，3岁女儿为密切接触者，6月14日起居家照顾女儿未外出。6月26日患者出现发热、腹部不适等症状，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性，6月28日确诊，临床分型为轻型。

病例7，男，40岁，住址为大兴区北臧村镇皮各庄三村，大兴区顺和源美食广场麻辣香锅店经营人员，店铺食材主要来源于新发地市场。6月15日至6月25日居家隔离，6月26日出现发热症状，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，核酸检测结果为阳性。6月28日确诊，临床分型为普通型。