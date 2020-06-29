北京首批核酸检测采样车投用

昨天，本市首批核酸检测采样车投用，不同于一般检测点，采样车能开进社区、居民家门口、单位旁，为出行不便的居民提供“应检尽检”“愿检尽检”服务。采样车常设5个采样窗口，既保证了快速采样，也为医护人员提供室温20摄氏度、通风除菌的良好工作环境。据悉，首批核酸检测采样车共两辆，昨天分别在西城区、朝阳区投入使用。

下午三时，北京展览馆广场北门外排起了长龙，居民们戴好口罩间隔一米有序等待。北门进、南门出，头顶有凉棚送来阴凉、脚下有一米线分隔间距、旁边还有工作人员有序引导，展览馆广场核酸采样点单向循环、有序运行。在入口登记处领取了试管、关联了身份信息，来自木北造型的大林被工作人员引导到广场东侧的核酸检测采样车前。白色车体、蓝色彩绘，虽与普通大巴车外观相似，但在采样车车体两侧一人高的位置，分别开设了两或三个采样窗口。走至窗口前，递上试管、摘下口罩、张大嘴巴，窗口后身着防护服的医护人员便麻利地完成了大林的咽拭子采集。

从进场排队到采样完成出广场，大林仅花费了20分钟。“没想到这么快，检测一下自己和家人都放心。”大林说。

“今天来采样的基本都是西城区展览路街道的居民，从6月17日至今，展览馆采样点已经实现了核酸采样10万人次，包括西城区的快递行业、餐饮和服务行业的工作者，以及展览路街道的居民。”展览路街道办事处主任刘耀雍说，截至目前，通过街道集中检测和居民随本单位集中检测，展览路街道90%以上居民已实现“应检尽检”“愿检尽检”。

大望路郎园文创园的停车场，也在下午五时迎来了一辆核酸检测采样车，为文创园的一百名白领员工开展核酸检测。登上采样车，记者立即感到凉气扑面而来，哪怕身穿防护服也并不会感到闷热。北汽福田欧辉客车产品总监余启奎介绍，采样车是由新能源公交车改造而来。车内温度保持在20摄氏度左右，可不间断运行10小时以上，为医务人员提供较为舒适的工作环境。

采样车分为驾驶监控区、采样工作区、医护人员休息区，可满足四组医护人员同时工作。看似外观普通的采样车里还有不少“高科技”，车内装有超级测温拦截系统、超级紫外循环系统、超级空气滤净系统，可有效杀毒。

朝阳中医院执行院长柳德元说，采样车极大提升了医务人员的舒适度。在他的手机相册里，存着一张采样点照片：医生身穿防护服，在烈日下采样仅半小时就全身湿透。“医务人员会感到非常闷热，1.5小时必须换班。”柳德元说，如今在凉爽的采样车上，可三到四小时一换班。

在展览路医院副院长张克红看来，采样车的另一个意义在于更加灵活方便，可以开到居民家门口，为出行不便的受试者提供便利。“采样车的检测窗口如果全部运行，一小时内采样车可完成200至300人的咽拭子采样。”张克红说。（记者 李瑶 朱松梅）