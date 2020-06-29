北京：视情分类延长新发地批发市场相关人员医学观察时间

人民网北京6月29日电 昨天下午，北京新冠肺炎疫情防控工作领导小组第七十二次会议暨首都严格进京管理联防联控协调机制第三十三次会议召开，深入贯彻习近平总书记重要指示精神，进一步研究调度疫情防控工作。市委书记、防控工作领导小组组长蔡奇主持会议，市委副书记、市长、防控工作领导小组副组长陈吉宁，市人大常委会主任李伟，市政协主席吉林出席会议。

会议指出，当前疫情防控形势依然严峻复杂，我们必须始终绷紧疫情防控之弦，严格“四方责任”，紧盯防控重点，压实工作细节，及时查漏补缺，不放过任何风险隐患，不给病毒传播以可乘之机，让防控工作始终跑在疫情的前头。

会议强调，要在认真评估基础上，视情分类延长新发地批发市场相关人员医学观察时间，稳妥有序做好后续工作。对需要继续医学观察的人员，要加强健康监测和心理疏导。严格集中医学观察点规范管理，排查风险隐患，及时抓好整改。坚持社区防控不放松，重点人员确保足不出户，对不遵守规定的转集中医学观察。严格食品供应链防疫，压实企业、市场和商户责任，加强屠宰场、冷冻厂、农贸市场、菜市场、餐饮店、食堂等重点场所通风、清洁、消杀和人员防护。继续推进新发地批发市场消杀和清运工作，积极稳妥开展善后处置。持续做好市场保供稳价工作。

会议强调，要继续抓好核酸检测，做到应检尽检、愿检尽检。对集中医学观察期满的新发地批发市场相关人员二次检测要优先安排，快检快出。加强统筹调度，优先保障重点区域的检测力量和需求。完善核酸检测信息化平台的预约、查询等功能，用好健康宝，让受检人及时知道检测结果。各区要结合复工复产，积极满足辖区内重点企业核酸检测需求，采样检测现场要有序。要进一步加强流调，对来源不明的病例要尽快查明感染链条，对确诊病例要第一时间找到并管控所有密切接触者，阻断传播途径。加强疫情态势的分析研判，进一步做好疫情溯源工作。

会议强调，要持续抓好外防输入，加强入境人员管控，强化进口冷链食品管理和检验检疫，管严管住北京口岸。全力做好医疗救治，集中优势力量，组织跨学科专家会诊，坚持中西医结合，确保患者救治成功率。加强发热门诊管理，落实各级医院预约就诊制度，避免人员扎堆就诊。合理统筹调配医疗资源，解决中高风险地区部分急重症患者就医困难。要加强院感防控，进一步严格规范管理。

会议强调，要持续抓好复工复产防控。落实各行各业防控指引，推广市场、商超等场所固定消杀员制度，加强公共部位消毒和人员健康监测。重视员工集体宿舍、密集劳动场所等防疫工作。严格酒吧、美容美发等密闭场所防控。细致做好高考各项准备工作，加强考生和工作人员健康监测。要加强宣传引导工作，及时回应社会关切。