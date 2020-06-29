消灭防疫死角 严防死灰复燃

据最新通报，近期丰台区新增新冠肺炎确诊病例主要发现在集中隔离点。这一情况再次警示我们：当前疫情防控形势依然严峻复杂，还存在引发疫情反复的一些不确定性因素，相关工作必须抓紧抓细抓实，严防防疫死角，严防死灰复燃，严防扩散蔓延。

高度关注重点区域、重点人群，特别是对确诊患者、疑似患者、发热患者、密切接触者这四类人员进行集中隔离医学观察，是疫情防控的重中之重。新发地市场聚集性疫情发生后，北京第一时间关闭该市场，火速展开溯源流调，对四类人员及时集中隔离管理，对出现病例的市场周边小区和高风险街乡小区进行必要封控，突出重点、排好时序分批开展大规模核酸检测，中高风险人群应检尽检、其他人群愿检尽检……果断处置和有力举措下，北京疫情防控向好发展态势日渐清晰。数据显示，累计确诊病例最多的丰台区，近六成病例是从集中隔离人员中筛查而来。事实证明，抓住重点人群是“四早”的关键，也是阻断疫情传播、遏制病毒扩散的关键。加强疫情走势分析研判，加强集中医学观察点管理，对经专家评估，已确定为疫情极高风险的人群，如新发地牛羊肉综合大楼相关集中隔离人员，在原来14天的基础上再延长集中医学观察14天，是疫情防控的必要之举，既是对隔离人员负责，也是对人民群众身体健康安全负责。

祸患常积于忽微。从新发地市场发生聚集性疫情以来的病例分析、流调结果、传播轨迹来看，涉及的行业场景、途径、症状相当复杂多样，容不得我们丝毫掉以轻心、疲沓懈怠。这种传染性强、传播极快、发病隐蔽、狡猾异常的病毒，哪里有死角盲区，哪个环节把关不严，它就着床滋生、扩散蔓延。这就要求我们必须始终保持“战时状态”，从流调溯源到健康筛查，从封闭管理到医学观察，严之又严、慎之又慎，不松一毫、不懈一分。重点区域、重点人群更是疫情防控的主战场，守好了就是坚实防线，一旦疏于管理，麻痹大意，就可能导致新的风险点。在这个问题上，绝不能有一处死角，绝不能出一丝纰漏。

眼下，与新发地直接关联的疫情虽然基本得到控制，但同时也发现了一些家庭单位聚集疫情和社区散发病例，必须引起警觉。要清醒地看到，全市中高风险街乡还有42个，涉及11个区，我们必须绷紧疫情防控之弦，一方面压实四方责任、继续严防死守，防止疫情出现新的发展点，一方面紧盯防控重点，狠抠工作细节，认真查漏补缺，化解存量风险。要对集中医学观察点、全封闭管理的小区等重点区域进行全面大检查，排除风险隐患，及时抓好整改，确保隔离观察措施严谨、严细落实到位；要加强重点人员排查工作，严格要求居家观察人员足不出户，加强对集中隔离点人员的健康监测，规范起居行为，做好心理疏导，并在观察期解除前对隔离人员再次进行核酸和血清抗体检测，确保万无一失；要加强来源不明病例的流调溯源，尽快查明感染链条，不放过任何蛛丝马迹。全力以赴将常态化防控抓紧抓实抓细，才能不给病毒任何可乘之机。

抗击疫情是全民行动，更是一场科学战役。对防控漏洞再排查、对防控重点再加固、对防控要求再落实，离不开广大市民的理解支持和参与配合。要深刻认识到，核酸检测阴性不等于拿到“通行证”，决不能自我放松，特别是集中观察和居家观察人员，要严格遵守相关规定，避免出现交叉感染。广大市民要继续做好防护，坚持常戴口罩，保持社交距离，保持手卫生，配合做好健康监测，做好饮食卫生，做好日常清洁和消毒。如自己和家人出现发热、咳嗽等症状，一定要全程做好个人防护，及时就近到发热门诊就诊，不要到不具备接诊条件的地方就诊治疗，不要自行服药，以免耽误病情或造成疾病传播。每个人都讲责任、守规矩，抗击疫情就有了最坚实的防线。

严堵漏洞，压实责任。把问题想得严重一些，把困难想得复杂一些，把防控措施落得更实更细一些，始终跑在疫情前面，战疫才能决战决胜。