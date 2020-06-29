戴口罩很重要：北京通报一例长期不戴口罩确诊病例

新华社北京6月28日电（记者倪元锦）北京市疾病预防控制中心副主任庞星火28日在北京市新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会上通报了一例长期不戴口罩的确诊病例。

据介绍，该病例住址为大兴区西红门（地区）寿保庄村，瓦工，6月8日返京，在租住地与其他租户共用卫生间，平时在楼内与其他租户见面时不佩戴口罩。6月10日至24日，每日往返于施工工地与租住地，工作期间也不佩戴口罩，6月20日社区组织核酸检测采集咽拭子，结果为阴性。6月21日出现乏力、咳痰等症状，未服药，未就医。6月26日核酸检测为阳性，由120救护车转运至大兴区人民医院就诊，当日确诊。

“首都疫情防控仍处于关键阶段，丝毫不能掉以轻心。”庞星火强调，各行各业、街道社区单位都要高标准落实防控措施，科学规范佩戴口罩，勤洗手，常通风，不扎堆，不聚会，保持安全的社交距离。

此外，庞星火表示，新发地市场的从业人员和近期接触人员以及病例的密切接触者，都应严格遵守防疫要求，做好集中或居家隔离观察以及健康监测，保护好自己，也要为他人健康着想。