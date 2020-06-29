火线淬初心 战疫显忠诚

这是一场来势汹汹的大战，这是一次惊心动魄的大考。在抗击新冠肺炎疫情这场大战大考中，有一群“逆行者”格外引人瞩目：他们迎难而上，奋战在抗击疫情的最前线；他们越是艰险越向前，在战疫一线主动向党组织亮出赤诚之心；他们在与病魔的较量中淬炼了初心、磨砺了意志、经受住了考验；他们在火线坚定地举起右拳向党旗宣誓，光荣成为中国共产党的新成员。

新冠肺炎疫情发生后，习近平总书记作出明确指示，对在抗疫一线表现突出的入党积极分子，可火线发展入党。一段时间以来，不管是在病毒突袭的湖北武汉，还是在严防输入的黑龙江、吉林边防口岸，或者是最近聚集性疫情暴发的北京，乃至全国各地医院、社区、农村、企业等，党组织坚持标准、严格考察，及时将疫情防控、患者救治、物资保供、志愿服务等抗疫一线奋战的优秀分子吸收到党内来。据统计，全国共在抗疫一线发展党员2.5万多名。

在国家危难时刻，在疫情肆虐随时面临危险甚至牺牲生命的严峻关头，一个人积极申请入党，绝不是为了要一个党员名号，也绝不是为了什么个人私利，而是希望保护人民生命安全健康，在党的坚强领导下尽快取得抗疫斗争的胜利。这个时候选择入党，就是选择了责任，选择了牺牲和奉献，体现的是一个人勇于担当、迎难而上的英雄气概和追求进步、决心跟党走的崇高精神境界。这些新发展党员的精神之光，彰显了共产党人的价值取向，凝聚起更广泛的抗疫力量，他们与广大党员、干部、群众一道，为打赢这场疫情防控的人民战争、总体战、阻击战夯实了组织基础。

“疫”线锤炼

在火线入党接受洗礼，在抗击疫情中不辱使命

回望我们党成立近百年的历史，可以发现一个规律：越是在遇到巨大困难时，党越是能够吸引群众中的先进分子积极靠拢过来，踊跃要求入党。探究其中奥秘，这是因为我们的党组织对群众具有强大的动员力和服务人民的强大行动力。广大群众以所见所闻和亲身感受断定，这个党是人民的政党，是全心全意为人民服务的政党，这个党是胜利的象征、希望的化身，值得群众信赖和依靠。群众相信，跟党走是战胜困难、实现梦想的最好选择。

没有人生而英勇，只是选择无畏。疫情袭来之时，一大批抗疫“战士”挺身而出、顽强拼搏，他们中有来自救治一线的医生护士，有坚守岗位的公安民警，有服务居民的社区干部，有清理医疗垃圾的志愿者……“像共产党员那样去战斗，是我的梦想！”他们在火线入党接受洗礼，在抗击疫情中不辱使命。这些新生力量，用实际行动刻画出共产党人的英雄本色——

“这次疫情中冲在最前面的都是党员，更坚定了我向党组织靠拢的决心！”湖北武汉市肺科医院重症医学科主任胡明自疫情发生后，一直奋战在最前线。他所面对的，都是急危重症患者，堪称处在最危险的战场。为了保护年轻医护人员，他将最大的危险留给自己——给重症患者进行气管插管。由于工作强度大，胡明每天仅能休息三四个小时，每次脱下防护服全身早已被汗水浸湿，双手已肿胀发白。2月23日，经受住了考验的胡明，在抗疫一线宣誓入党。

大年初一，带着行李、抱着孩子，坐火车、租汽车、跨摩托，辗转三省，徒步80公里赶回岗位，只为投入疫情防控——湖北黄冈市蕲春县人民医院护士陈阿香被称为“最美逆行者”。陈阿香在重症病房的工作艰苦而繁重，她和同事们被分为7个班次，每班工作4到6个小时，为了节省防护物资，她工作时滴水不进，咬牙坚持。2月21日，早就递交了入党申请书的陈阿香终于站在党旗面前，庄严宣誓：“我志愿加入中国共产党……”

“早一分钟建成医院，就能早一分钟挽救生命。”中建二局安装工程有限公司“90后”项目工程师甘泉胜瞒着父母，坐上满载施工材料的金杯车，从北京到武汉，驱车14个小时奔赴雷神山医院建设工地。这位参加过70周年国庆阅兵预备役方队的退伍军人，顾不得片刻休息，便承担起施工物资保障的重任。上百家施工单位、上万名工人同时施工，物资保障的难度强度难以想象。甘泉胜每天都是在工地上“跑”，一天3万步，20多公里，脚上磨起好几个水泡。“我们要跟死神抢时间！”“工地就是我的战场！”他就像一个停不下来的“陀螺”彻夜鏖战，吃饭匆匆扒几口，困了就地裹紧大衣眯一会儿。连续10个昼夜，他用拼搏奉献诠释了青年建设者的担当。2月13日，甘泉胜光荣入党。

陶维庆是哈尔滨市公安局巡特警支队民警。疫情暴发后，他第一时间向党组织请缨参战疫情防控排查，日夜奋战在火车站、机场等防控一线。4月份哈尔滨疫情出现反弹后，他又主动请战，参与风险最大的境外入哈人员登记、核查、转运、集中隔离等工作。想家时，想2岁的孩子时，他拿出手机匆匆看一眼。大队领导要他回家看看老人孩子，他说：“疫情不退我不退，我要让孩子知道，他爸爸是好样的！”5月25日，由于表现突出，他被特警二大队党支部接收为中共预备党员。他说：“只要组织有需要，我就去、我就在；只要还能站起来，我就是一名钢铁战士！”

北京地坛医院传染病研究所赵学森博士，是北京市2015年引进的高层次人才。从春节开始，他一直战斗在新冠病毒感染机制的研究一线，为限制新冠病毒感染提供作用靶点，为抗病毒药物研发和控制病毒感染提供数据依据。6月24日，赵学森如愿加入党组织。“我国疫情很快得到控制，这是中国的胜利、民族的胜利、人民至上理念的胜利，关键是党的领导。成为党的一分子，我倍感自豪！”他说，“和救治一线的医务人员相比，和研究所的专家相比，我做得远远不够，我将继续做好病毒研究工作，争取更大的成绩，为抗疫贡献一份力量，以实际行动接受党组织考验。”

默默坚守在抗疫一线的，还有广大社区干部。他们面对千难万险、千头万绪、千家万户，既当“守门员”“疏导员”，又当“跑腿员”“宣传员”：吉林长春市二道区新苑社区网格长徐敬爽带领社区干部买物资、倒垃圾、搞消毒、做疏导，以真情服务真切感动了社区居民；陕西西安市长延堡街道潘家庄村村委会副主任汤秋园带领同事严守检查点、严格入户排查、对全村公共区域每日两次消毒……

群众说：“有这样一群人守在身边，我们心里踏实、温暖！”他们守住了疫情防控斗争的重中之重、决胜之地，得到群众认可的同时，也通过了组织考察，光荣加入党组织。

疫情是一面镜子，映照着每一个人。在这场抗疫斗争中，来自各领域的先进分子，勠力同心，日夜奋战；成为党员的他们更加斗志昂扬，心底无私，用汗水和泪水、坚韧与奉献，汇集成如海一般深沉的磅礴力量，抗击病魔，驱散疫霾，他们无愧于共产党员的称号。

保证质量

坚持标准，严格把关，既看一线作为，又看一贯表现

战争年代，党组织火线发展党员并不鲜见，战火中的生死考验最能检验一个人灵魂的纯度、精神的高度，最能看出一个人是否忠诚勇敢、不怕牺牲；和平时期，抗击重大疫情是一场没有硝烟的战争，防疫一线同样面临生死考验，一个人的入党动机、意志品质、担当作为都要经受淬炼和检验。

在这场抗疫斗争中，党组织像磁石一样吸引着抗疫战士们主动靠拢，他们有的之前已被确定为入党积极分子，有的刚刚提出入党申请。疾风知劲草，板荡识诚臣。火线淬炼的新党员，在抗疫中展现出关键时刻冲得上去、危难关头豁得出来的英雄品质，而他们在平日里的一贯表现，更让人相信先进性的底色。各地在抗疫一线发展党员时，除考察抗疫表现，还全面了解发展对象日常工作、学习、生活表现，将“一线作为”和“一贯表现”相印证，“平时”和“战时”一同考察——

“党员是要拼命的，我可以豁出命去干！”在抗疫中，经过上海市公共卫生临床中心一线临时党支部研究同意，56岁的复旦大学附属中山医院感染病科主任胡必杰火线入党。疫情发生后，胡必杰作为国家、上海两级新冠肺炎医疗救治组专家，第一时间入驻上海市定点救治医院公共卫生临床中心。在这座“战疫堡垒”中，每天、每小时甚至每分钟，胡必杰和驻守于此的沪上最强医学“大脑”们都在为患者的治疗出谋划策。中山医院医护人员说：“人才难得，胡必杰入党，大家服气！”这个上海战疫的核心战场上，共有135名同志提出了入党申请，经过党组织逐一审查把关，成熟一个发展一个，有48人被吸收为共产党员。

护理工作与患者接触最多、与病毒距离最近。陆军第949医院“95后”护士长马娇，是个曾经荣立三等功、获得过全国优秀共青团员称号的小姑娘。疫情暴发后，她主动请战驰援武汉，主动报名参加突击队。在与病毒短兵相接的战场上，她丝毫没有畏惧，打针送药、抽血采样、监测体征、清理弃物，不知疲倦地忙碌着，能多干一秒就坚持一秒。面对病魔，许多患者产生恐惧和自闭，给救治增加了难度。她把自己当成患者的“女儿”，陪他们拉家常，带他们做康复操，还把防护服装扮成“心愿墙”，用简单的漫画、朴实的话语传递信心和温暖。经一线临时党组织考察，并征求原工作单位意见，4月5日，马娇光荣成为一名共产党员。

“宣誓入党，可能是我这一辈子最浓墨重彩的一刻！”武汉封城，公共交通运营暂停，除夕夜湖北顺丰快递小哥汪勇主动站出来，护送武汉金银潭医院深夜下班的医护人员回家。往后一个多月，他忙着调配医疗物资、保障医护人员日常出行，给他们修电瓶车、买拖鞋，成了医护人员后勤保障的“大管家”，每天睡不到4个小时。他的行动，吸引了300多名志愿者加入他的团队，成为逆行医务战士的有力保障。2月28日，已经是入党积极分子的汪勇光荣成为一名共产党员。“汪勇表现一贯优秀，客户评价很高。”武汉顺衡速运有限公司党支部书记周雷说，“汪勇这个人在哪里都传递着正能量，这是他优秀品质的体现，也是党组织长期教育培养的结果。”

“我们的辛苦多一分，疫情的风险就降一分，人们的恐慌就少一分。”3月份以来，吉林省舒兰市海外务工人员大批量返乡，一直奋战在防控一线的新安乡卫生院副院长崔立成被抽调到接机转运组，负责接海外同胞回家。他和队友们不分昼夜，接到命令即出发，多次前往长春、牡丹江等地接机转运。很多时候凌晨出发、深夜返回，但不管多累，每次接到境外返回人员时，崔立成说的第一句话总是“舒兰欢迎亲人回家”。在以零感染、零投诉圆满完成43天的接机转运任务后，他又紧急参加核酸检测工作。5月22日，经组织考察，一贯表现优秀的崔立成火线入党。

倪晶依，中央广播电视总台央视湖北记者站记者，2014年9月向党组织递交入党申请书，多次参与抗洪、冰雪灾害、矿难等突发事件报道，表现突出。2019年12月31日，她和同事在央视新闻新媒体发出首条消息。随后，她报名参加报道突击队，坚守疫情报道一线，先后报道了武汉关闭离汉通道现场、火神山医院建设现场、空军首次成体系大规模出动现役大中型运输机执行紧急空运任务等。2月6日，她被党组织吸收入党。她说：“我采访的对象救护他人的精神，深深感染了我、激励着我！”

“严格把关、保证质量，是对党负责，也是对党员负责。”江苏省委组织部一位负责同志说，“正是秉持这样的原则发展党员，才能确保我们党能够始终保持先进性、纯洁性，保持党员队伍的活力和战斗力，从而面对各种风险考验和严峻挑战，披荆斩棘，勇往直前。”

各地坚持标准，严格程序，抓好支部研究、党委批准、县区把关等重点环节，确保抗疫一线发展党员工作的严和实。

上海在发展援助湖北医疗队党员时，建立前后方协同工作机制，按照一线临时党组织评价与派出单位党组织评价“意见一致”原则，及时传递汇总各方意见；安徽滁州市建立四级联合审核机制，对抗疫一线发展的党员实行支部初审、基层党委复审、县市预审、市委组织部终审；中国铁路集团昆明铁路局集团公司党委组织部直接深入相关单位逐个预审，对档案文书、政治审查、会议讨论等情况进行全面审查。

据统计，在抗疫一线新发展的党员中，一线医务人员14613名，公安民警3378名，村社区工作人员1759名，新闻工作者455名，物资保供、市场监管、医院建设等抗疫一线人员4849名。其中，“90后”有8209名，占32.8%。抗疫一线新发展党员中，一线临时党组织发展的有8132名，占32.5%。这些新的战斗力量，在艰苦的抗疫战场上百折不挠，为抗疫胜利的天平增添了砝码。

精神感召

以入党为新起点，在复工复产和“六稳”“六保”一线开新局立新功

共产党人的精神铸就了过去，也将定义现在与未来。大公无私、先人后己，以身作则、模范带头，英勇不屈、顽强战斗，共产党人的这些特质，在这场抗疫斗争中体现得淋漓尽致，迸发出强大的精神感召力。

“疫情之下，正是需要共产党员站出来的时候。在危难面前工作不计得失，这就是共产党员的本色。”3月2日，84岁的钟南山院士参加一场在广州、武汉两地同时举行的特殊的入党宣誓仪式时说。广州医科大学附属第一医院与援鄂医疗队远程视频连线，钟南山亲自领誓，为坚持奋战在抗疫一线的徐永昊和援助武汉汉口医院的李颖贤两名同志，举行火线入党宣誓仪式。“为人民服务，只有起点，没有终点。现在成为党员，我们更要不忘初心、牢记使命，不辜负组织期望。”两名新入党同志表示。

这样的场景一幕接着一幕：浙江援鄂医疗队30多名医护人员在73岁的李兰娟院士带领下宣誓入党；新疆哈密市星星峡防疫卡口临时党组织在西路军军魂雕塑旁举行入党宣誓仪式；重庆涪陵区组织新发展的公安民警党员在疫情防控工作执勤点参加宣誓仪式……就这样，在社区活动室、在负压病房、在隔离区检查点、在高速路卡点，每一名火线入党的同志都面向党旗，庄严宣誓，这种组织生活的强烈仪式感，既增强了作为党员的荣誉感和归属感，又激励了干部、群众的抗疫斗志。

经受了生死考验、火线加入党组织之后，新发展党员的身心便深深地刻上了“先进”“忠诚”的烙印。然而，这一切才刚刚开始：成为共产党员，意味着他们要受到的锤炼越来越多，身上担负的职责和使命越来越多，“吃苦在前，享受在后”将成为他们一生的内在要求和行动自觉。

“加入党的组织，说明过去我干得还行，更重要的要看今后干得怎么样。”疫情袭来，正在休探亲假的第九批援藏干部徐永昊立即返回西藏林芝，凭着当年与非典、甲流搏斗的工作经验，及时组织当地医护人员进行防疫培训，而后，又主动向组织申请先回疫情更严重的广东支援。3月7日，火线入党的徐永昊再上火线，作为中国红十字会防治新冠肺炎医疗专家组成员援助伊拉克，这一战就是50多天。回国后，他马不停蹄，再次告别父母妻儿，启程奔赴雪域高原。

“我不干最累的，别人就得干，我是党员，决不能往后缩。”戴晶是湖南省肿瘤医院头颈肿瘤内科护士，她安顿好年幼的孩子，勇敢地随队支援湖北黄冈，每天都是百分百地投入。3月17日，经过前线临时党委的严格考察，她光荣入党。援鄂凯旋后，她立马担起了科室里最辛苦的“白班接夜班”，有时一干就是近20个小时。

……

一名党员就是一根标杆。如今，火线入党的新党员已基本完成抗击疫情的任务，回到各自的本职岗位上，在复工复产和“六稳”“六保”一线开新局立新功，他们给身边人树起了一杆旗，成为新的精神标杆，增强了人们向党组织靠拢的决心，激励着大家在工作岗位上不畏困难、甘于奉献、再创佳绩。

在中国，从来没有一个政治组织像我们党具有如此强大的感召力，从石库门到天安门，从兴业路到复兴路，历经沧桑而初心不改、饱经风霜而本色依旧。尤其是党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央全面加强党的领导和党的建设，我们党焕发出新的强大生机活力，吸引着更多先进分子向党组织靠拢。数据最有说服力——据统计，全国有44万多人在抗疫一线提出了入党申请。

历史车轮滚滚向前，时代潮流浩浩荡荡。中华民族是历经磨难、不屈不挠的伟大民族，中国人民是勤劳勇敢、自强不息的伟大人民，中国共产党是敢于斗争、敢于胜利的伟大政党。今年是决胜全面建成小康社会、实现“十三五”规划收官之年，新长征路上还有无数新的“娄山关”“腊子口”需要去跨越。我们坚信，在以习近平同志为核心的党中央的坚强领导下，在广大共产党员的先锋模范作用带动下，我们必将赢得疫情防控斗争的最终胜利，打赢精准脱贫攻坚战，如期实现全面小康，在实现中华民族伟大复兴的历史进程中走好新时代的长征路。

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 06 版）