人民时评：牢牢稳住粮食安全压舱石

夏粮再获丰收，不仅稳住了今年粮食生产的开局，稳住了百价之基的粮价，也稳住了百姓的“米袋子”

对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，端牢中国饭碗至关重要

又是一年麦收时，又是一个丰收季！日前，全国大面积小麦机收已基本结束。据农业农村部农情调度和专家实地调查分析，今年夏粮面积稳定、单产提高，“十七连丰”已成定局。

仓廪实，天下安。夏粮是每年收获的头一茬粮食，对全年粮食生产而言，夺取夏粮丰收是关键一仗。对于中国这样一个大国来说，越是面对风险挑战，越要稳住农业这个基本盘。2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，决战脱贫攻坚时间紧要求高，落实“六稳”“六保”任务重难度大，还要克服新冠肺炎疫情造成的冲击和影响。在这样一个特殊的年份，打赢夏粮丰收这一仗更显意义重大。夏粮再获丰收，不仅稳住了今年粮食生产的开局，稳住了百价之基的粮价，也稳住了百姓的“米袋子”。

这一次丰收，着实来之不易。今年的夏粮生产过程中遇到了不少困难：局部干旱、暖冬旺长、“倒春寒”、病虫害，田间管理的时候又遭遇了疫情冲击。关键时刻，一系列超常规的政策措施发挥了粮食生产定盘星的作用。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组及时印发《当前春耕生产工作指南》，确保春耕春管农时不误。国家继续实施小麦最低收购价政策，呵护农民耕种管理的积极性。政策稳字当头，夏粮生产稳住了，4亿亩的播种面积为夏粮丰收奠定了坚实基础。

品味这一季的丰收，还有一些指标值得关注。一是单产，今年小麦平均亩产预计可以提高4公斤；二是品质，今年不仅一、二等麦的比重明显增加，而且强筋弱筋等专用麦比例也比上年提高2.8个百分点；三是农机的运用，今年共有1640万台各类农业机械投入三夏大忙，小麦机收率达97%。这些数字，体现着我国粮食综合生产能力的提升。实践中，新农技、新农机的运用，让粮食生产走上了依靠提升单产实现增产的内涵式发展之路；新理念、新方式的实践，让粮食生产从主要追求产量增长和拼资源、拼消耗的粗放经营，转向数量质量效益并重的“绿色增产”、结构优化；基础设施改善、耕地质量提升，把保障粮食安全的能力根基夯得更实。

正是有了粮食综合生产能力的提升，才有了我国粮食产量连续5年稳定在6.5亿吨以上，作为口粮的水稻、小麦自给率达98％以上；才有了我们靠自己的双手解决了世界近20%人口的吃饭问题，取得如此了不起的成就。但也应清醒看到，在今后相当长的一段时间里，粮食供需紧平衡的基本态势不会改变。受制于农业资源禀赋短缺、农业人力资本投资不足、农业经营规模不够经济等因素，我国粮食安全的基础仍有待进一步巩固增强，保障粮食安全的任务还十分艰巨。

今年全国两会期间，习近平总书记在看望参加全国政协十三届三次会议经济界委员时指出：“手中有粮、心中不慌在任何时候都是真理。”对我们这样一个有着14亿人口的大国来说，农业基础地位任何时候都不能忽视和削弱，端牢中国饭碗至关重要。正因如此，粮食生产气可鼓不可泄，确保国家粮食安全这根弦一刻也不能放松。越是农业生产形势好的时候，越不能麻痹松懈。我们必须守住18亿亩耕地红线，守牢“谷物基本自给、口粮绝对安全”的安全底线，坚持“藏粮于地、藏粮于技”战略，稳步提升粮食综合产能。

民为国基，谷为民命。粮食事关国计民生，粮食安全是国家安全的重要基础。展望未来，中国有条件、有能力、有信心依靠自身力量筑牢国家粮食安全防线。把饭碗牢牢端在自己手中，稳住粮食安全这块压舱石，我们就有了应对各种风险挑战的强大底气。

《 人民日报 》（ 2020年06月29日 05 版）